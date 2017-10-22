Муж Лядовой спасся из роковой для Марьянова клиники

Стали появляться шокирующие подробности о реабилитационном центре, к котором у Дмитрия Марьянова произошел роковой приступ. Бывшие пациенты оказались не в восторге от условий содержания в клинике.

По данным телеканала "РЕН ТВ" Дмитрию Марьянову стало плохо не на даче у друзей, а в частном реабилитационном центре "Феникс". Причем по закону сотрудники таких учреждений не имеют права оказывать медицинские услуги.

Более того, такие центры по условиям содержания чаще всего оказываются ближе к тюрьме, чем к больнице. Именно такое впечатление от клиники, где находился Дмитрий Марьянов, осталось у мужа известного советского композитора Людмилы Лядовой Александра Кудрешова. "Я его называю лагерем. Он с закрытыми дверями, высокой изгородью, без права выхода на свободу", – рассказал он.

"Меня несколько раз освобождали, но ночью приезжали ребята и забирали меня с моей постели, и снова помещали туда", – вспомнил мужчина. Спасти его помогло, как бы это ни было парадоксально, другое несчастье. Анализы показали, что у Александра Кудрешова начальная стадия рака. После этого из клиники его освободили.

По его словам, супружеская пара стала жертвой аферистов, позарившихся на их квартиру в центре Москвы. Черные риэлторы втерлись к ним в доверие и начали спаивать пожилых людей. Когда Кудрешов стал сопротивляться, они заставили Лядову изолировать его – поместить в тот самый центр "Феникс".

Специалисты отмечают, что. к сожалению, ситуация с клиникой "Феникс" типична. "Есть реабилитационные центры, которые лицензии не имеют. И вот там происходит невесть что. Потому что они все равно берут больных в острой стадии заболевания. Они все равно вынуждены применять какие-то медицинские технологии, какие-то препараты. Иногда это плохо кончается, потому что врачей там, как правило, нет, медсестер там тоже часто не бывает", – рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн.

Один из клиентов "Феникса" рассказал, что кололи препараты и Дмитрию Марьянову. По его словам, среди препаратов, которые вводили артисту, был галоперидол и феназепам. Если эти данные подтвердятся, то виновным грозит уголовная ответственность.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артист называют оторвавшийся тромб. Он был похоронен на Химкинском кладбище. Похороны артиста прошли по высшему разряду. Как писали Dni.Ru, очередь из желающих проститься растянулась на километр. Все было очень душевно, сердечно и трогательно, ведь Дмитрий Марьянов заслужил любовь и уважение.

