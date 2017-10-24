Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье

Недавно стало известно, что Галина Юдашкина ждет второго ребенка. Наследница прославленного модельера вышла в свет в таком наряде, который не оставлял сомнений в ее интересном положении.

Галина Юдашкина вместе с супругом Петром Максаковым стала одной из гостий прошедшего в Москве Бала дебютанток. На светском мероприятии отметилось множество знаменитостей и общественных деятелей, этот бал считается одним из самых престижных в столичном бомонде. Поэтому неудивительно, что Галина, находясь на приличном сроке беременности, все же смогла выйти в свет.

Специально к этому мероприятию Юдашкина выбрала яркое красное обтягивающее платье, украшенное разноцветными узорами. Наряд плотно облегал фигуру наследницы именитого кутюрье, поэтому любой мог оценить сильно округлившийся живот Галины. Отметим, что супруги буквально сияли от счастья, давая понять, что второй ребенок желанен для них.

Ранее на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юдашкина так прокомментировала беременность: "В этот раз беременность пролетает очень быстро, любимый сынуля, много мероприятий, событий в доме Моды, полетов, командировок, даже токсикоз пролетел. Самая активная работа только впереди!"

Публикация от ��Gala Maxakov Yudashkina�� (@gyudashkina) Окт 23 2017 в 10:39 PDT

О второй беременности Юдашкиной журналисты заподозрили еще в середине октября. Девушка вышла в свет в подозрительно свободном пиджаке. Позднее информацию об интересном положении Галины подтвердили и в ее близком окружении. "Да, Галя ждет малыша, она на четвертом месяце беременности. Марина и Валентин на седьмом небе от счастья – они обожают внука Анатолия, с большим удовольствием помогают его воспитывать. Бабушка ходит с ним в зоопарк, гуляет в парке. А теперь они станут в два раза счастливее. Пол ребеночка пока не называют, но, слышали, что Галя с мужем мечтают о дочке!" – рассказали журналистам близкие Юдашкиной.

Напомним, Галина Юдашкина и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями 5 апреля 2016 года. Дочь известного дизайнера родила сына в одной из клиник Нью-Йорка. Ребенка назвали Анатолием. В одном из интервью Галина заявила, что будет рожать вместе с супругом, однако в самый ответственный момент все же попросит его покинуть палату.