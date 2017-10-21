Пугачева вела себя с Киркоровым как бабушка

Филипп Киркоров навестил Аллу Пугачеву и Максима Галкина в их замке в деревне Грязь. Гостеприимная хозяйка накормила бывшего мужа до отвала.

О визите к Алле Борисовне Филипп рассказал на своей странице в Instagram. По словам певца, Пугачева угощала его блюдами собственного приготовления.

"Заехал в гости к своим любимцам! Как всегда насмеялись, наболтались и естественно гостеприимно накормили, и особенно Хозяйке удались отбивные, соте и яблочный пирог, ну а Хозяин был в ударе", – написал на своей странице в соцсети Киркоров (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранена – прим.ред.).

Поклонники певца пришли в восторг от такого теплого общения бывших супругов. "Алла Борисовна прям как бабушка вас встречает с пирогами", – написал один из фаловеров.

В свою очередь Максим Галкин рассказал, что певец приехал в гости не с пустыми руками. Филипп привез подарки для детей Примадонны – целый чемодан игрушек. "Приезжал Филипп, привез подарки Гарику с Лизой! Спасибо, друг, за внимание и за твое невероятное чувство юмора!" – поблагодарил Галкин Киркорова в своем микроблоге.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) Окт 20 2017 в 11:23 PDT

Пост сопровождает короткое видео. На ролике Киркоров сначала вручает близнецам свои подарки, а затем стоит в холле и рассматривает роскошное убранство замка. А затем, уже уходя домой, Филипп напевает: "Все равно я вам всем желаю счастья…". "У вас еще чемодан был. Я понимаю, вы каждый раз с вещами. С надеждой", – окрикивает его Галкин. "А все заканчивается безнадежно, – вздыхает в ролике Киркоров. "До свидания, Максим Александрович. Привет супруге", – подмигивает певец в конце юмористического видео.