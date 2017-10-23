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Друзья отвернулись от Собчак в самый сложный момент жизни

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Телеведущая рассказала о предательстве. Но после него она стала только сильнее.
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Ксения Собчак – человек очень занятой. Она ведет "Дом-2", не менее раза в неделю выезжает куда-то для проведения мероприятий, а теперь еще и предвыборная гонка на нее свалилась. Остается ли за всем этим время на семью? 

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Человек знал, на чем женился, ведь для меня карьера всегда была важной частью жизни, поскольку я люблю работать, общаться, встречаться с людьми, – рассказала Ксюша о супруге Максиме Виторгане. – Слава богу, мой муж тоже карьерист, и мы часто разлетаемся, разъезжаемся в разные точки страны. Но мы скучаем в разлуке, хочется выделить время друг на друга". 

Правда, так было не всегда. "Максим почувствовал мою тягу к свободе, к тому, что я совсем не хотела замуж, – продолжает Собчак. – Он меня всегда подальше держал, потому что случалось прежде, что человек делал предложение, а я отстранялась, потому что не хотела, не относилась серьезно. Например, у меня был шанс связать свою жизнь с очень богатым человеком, но я от него отказалась  – в тот момент для меня были важнее другие ощущения и эмоции".

"С Максимом же все получилось быстро и естественно – у меня не было времени раздумывать, – улыбается Ксения. – Правда, тягу к нему я почувствовала не сразу – мы дружили какое-то время. Я сняла его в своей программе, там познакомились, а потом вместе летели на митинг в Астрахань. Максим очень красиво за мной ухаживал, придумывал какие-то невероятные штуки, постановки. Например, встречал с оркестром меня в аэропорту". 

"Со мной очень сложно – я человек сильный, волевой, – уверяет телеблондинка. – И прежде сила моего характера всегда перевешивала достойных и сильных людей, с которыми у меня были какие-то отношения. Но Максим смог найти ко мне подход и всегда умудряется отстаивать свою позицию, умеет быть жестким, принципиальным".

Рассказала Собчак и о семейном быте. Например, она обожает, чтобы одежда лежала на полу – ей так легче понять, что с чем сочетается, да и "ощущения жизни" добавляется. "Я не фея быта, – улыбается Ксюша. – Но яичницу или сырники пожарить могу. Хотя делаю это редко, по праздникам. Еще для меня важно иметь отдельную от мужа ванную комнату, чтобы не следить, где чьи волосы и щетина остались. Это убивает лучшие чувства!" 

Максим, по словам Собчак, многому ее научил. Как и друзья. "Они оставили меня в сложный момент жизни и научили меня рассчитывать только на себя, – рассказала о предательстве Ксюша в программе "Новые русские сенсации" на НТВ. 

Автор: Иван Губкин23 октября 2017, 01:25
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