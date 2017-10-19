Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак

Сергей Лавров, промоутер концертной компании считает, что решение баллотироваться в президенты России может сказаться на доходах Ксении Собчак. По словам Лаврова, гонорары за выступления известной ведущей могут упасть.

Промоутер уверен, что публика не любит, когда артист становится слишком политизированным "Есть целый ряд таких звезд… которые престали собирать залы", – уверяет Лавров. Несмотря на это, есть шанс, что Ксения наоборот, обогатится на своем пиаре, отмечает эксперт. Однако он признается, что это намного менее вероятно. Да и даже если гонорары девушки поднимутся, то относительно не сильно – на 10 тысяч евро.

В интервью "Комсомольской правде" Лавров отмечает, что сейчас Ксения Собчак берет за полтора выступления 25 тысяч евро. Кроме ведения частных или общественных мероприятий, популярная ведущая с успехом проводит творческие вечера, на которые публика с удовольствием покупает билеты, принося Ксении миллион или даже полтора миллиона рублей за одно выступление. Это, в принципе, те же 20 тысяч евро, которые она получает в качестве ведущей мероприятия.

По словам Лаврова, девушка не зря ест свой хлеб – он считает Собчак одной из лучших в своем деле. Промоутер утверждает, что составить ей конкуренцию могут только Иван Ургант, Андрей Малахов и Лера Кудрявцева. Однако по словам специалиста, на рынке появился новый игрок.

Это Ольга Бузова. "Бузова начинает чуть ли не обгонять Собчак. У Ольги очень много предложений по ведению вечеринок и корпоративов. Берет 20-25 тысяч долларов. Собчак у многих олигархов уже мероприятия провела, а Бузова – что-то новенькое", – отмечает Лавров.

Он признается, что если бы ему пришлось выбирать, кого из девушек пригласить ведущей на мероприятие, то он, разумеется выбрал Собчак – она профессиональнее. "Я бы в качестве ведущей выбрал Ксению: у нее подвешен язык, отличное чувство юмора, она умеет вставить свои "пять копеек" там, где это нужно. Она, безусловно, профессионал", – подчеркнул он.