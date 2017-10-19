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Общество

Бузова сбрасывает с трона надоевшую Собчак

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press
Сергей Лавров, промоутер концертной компании считает, что решение баллотироваться в президенты России может сказаться на доходах Ксении Собчак. По словам Лаврова, гонорары за выступления известной ведущей могут упасть.
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Промоутер уверен, что публика не любит, когда артист становится слишком политизированным "Есть целый ряд таких звезд… которые престали собирать залы", – уверяет Лавров. Несмотря на это, есть шанс, что Ксения наоборот, обогатится на своем пиаре, отмечает эксперт. Однако он признается, что это намного менее вероятно. Да и даже если гонорары девушки поднимутся, то относительно не сильно – на 10 тысяч евро.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

В интервью "Комсомольской правде" Лавров отмечает, что сейчас Ксения Собчак берет за полтора выступления 25 тысяч евро. Кроме ведения частных или общественных мероприятий, популярная ведущая с успехом проводит творческие вечера, на которые публика с удовольствием покупает билеты, принося Ксении миллион или даже полтора миллиона рублей за одно выступление. Это, в принципе, те же 20 тысяч евро, которые она получает в качестве ведущей мероприятия.

По словам Лаврова, девушка не зря ест свой хлеб – он считает Собчак одной из лучших в своем деле. Промоутер утверждает, что составить ей конкуренцию могут только Иван Ургант, Андрей Малахов и Лера Кудрявцева. Однако по словам специалиста, на рынке появился новый игрок.

Это Ольга Бузова. "Бузова начинает чуть ли не обгонять Собчак. У Ольги очень много предложений по ведению вечеринок и корпоративов. Берет 20-25 тысяч долларов. Собчак у многих олигархов уже мероприятия провела, а Бузова – что-то новенькое", – отмечает Лавров.

Он признается, что если бы ему пришлось выбирать, кого из девушек пригласить ведущей на мероприятие, то он, разумеется выбрал Собчак – она профессиональнее. "Я бы в качестве ведущей выбрал Ксению: у нее подвешен язык, отличное чувство юмора, она умеет вставить свои "пять копеек" там, где это нужно. Она, безусловно, профессионал", – подчеркнул он.

Автор: Михаил Войцеховский19 октября 2017, 20:33
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