Эксклюзив Особое мнение Интервью Названы имена наставников 6-го сезона "Голоса" На Первом канале устроили "поминки" по Малахову

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Виторган строго отчитал оторопевшую Нарусову

Максим Виторган. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Зять запретил ей сюсюкаться с восьмимесячным Платоном. Его растят настоящим мужчиной.
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Первенцу телеведущей Ксении Собчак уже восемь месяцев. День у малыша расписан буквально по минутам, и родители стараются не отходить от графика. Одно из главных условий – он должен засыпать сам, без сюсюканья со стороны взрослых.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

"Я пою песенки Платону и воюю с зятем по этому поводу, – рассказала Людмила Нарусова. – В Москве, когда у Платошки прорезался первый зуб, он плакал – не понимал, что происходит. Я его взяла и положила себе на плечо, прижала и затянула: "Баю-баюшки-баю, баю заиньку мою…" Ребенок уснул, но потом случилось страшное.

"Так как дома все ходят в носках, не услышала, как в детскую поднялся Максим и с металлом в голосе спросил: "Людмила Борисовна, что это за тексты?" Я, как пойманный воришка, сыграла удивление: "Какие? Максим, я просто успокаиваю его..." На что зять ответил: "Людмила Борисовна, сейчас он должен слушать Вивальди, потом звуки тосканских цикад, а затем шум прибоя, – цитирует оторопевшую Нарусову журнал StarHit. – Рядом с кроваткой аппаратура стоит, нужно только кнопки тыкать, а я не знаю, как со всем этим управляться. И вообще, считаю, что "баю-баюшки-баю" на груди у бабушки – лучше!"

Мать Ксении Собчак и раньше возмущалась методами воспитания Платона: "В четыре месяца ребенка стали водить в бассейн и учить плавать. Я бы на такое не решилась!" Сенатора тревожило и то, что внука купают в воде, температура которой не превышает +33. 

Автор: Иван Губкин16 августа 2017, 11:09
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