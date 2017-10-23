Психолог: Собчак ненавидит свою мать

Казалось бы, о главном редакторе журнала L'Officiel Ксении Собчак известно все. Но и у нее нашлись свои скелеты в шкафу.

На днях светская львица Ксения Собчак эпатировала публику амбициозным заявлением о том, что планирует сесть в кресло президента. Редакция Dni.ru совместно с доктором психологии, автором более 40 книг о тайнах имени Борисом Хигиром попытались разобраться, обладает ли бывшая ведущая "Дома-2" качествами, необходимыми для столь высокой должности.

"Характер у нее непростой, очень противоречивая. С мамой нет дружбы – дочка и мама, они недружны, даже ненавидят друг друга. Это связано с ее мужским сильным началом от отца, который был прямой и очень конкретный человек. Мама властолюбивая женщина, которая никого не хочет понимать из–за своей недалекости. Ксения не умеет уважать людей старше себя," – рассказал психолог.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Авг 26 2017 в 8:15 PDT

"Собчак не особенно ласковая личность, она актриса скорее. Играет роль, но сама по себе не глубокая, поверхностная. Почерк у нее разбросанный, что говорит о ее неустойчивой нервной системе. В дружбе подбирает себе только мужчин, женщин не воспринимает. Она маму не воспринимает и так же относится ко всем женщинам, – продолжил "препарировать" Собчак эксперт. – Может им улыбаться, но в душе дружеских нот нет. Она настолько себя любит, настолько уверена в своем уме, даже в президенты собралась. Ей ничего не удастся, люди не воспринимают ее, как личность".

Всем известно, что ведущая телешоу "Дом-2" год назад стала мамой. Психолог раскрыл, что происходит в семье светской львицы и как складываются ее взаимоотношения с супругом, актером Максимом Виторганом. "Он сочувственный, но она его давит, как мужа. Он исполнительный. Сексуального желания у нее почти нет, потому что, видимо, в душе она мужа не очень воспринимает. Хотя у него авторитетная семья, он очень приятный и воспитанный человек, в отличие от нее. Сексуальное желание у нее задавлено жаждой власти. Она не очень добрая, если можно так сказать, любит хитрить, взаймы не дает", – продолжил Хигир.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Окт 17 2017 в 12:49 PDT

"Еще раз повторю, у нее властная натура, любит яркую одежду, что еще раз доказывает, что она эмоционально взрывная личность и любит собой любоваться. Если муж пытается проявить к ней нежность, то ей это не очень нравится. Причиной расставания с предыдущими молодыми людьми тоже было желание иметь над ними власть. При всем при этом она не политик по натуре, она просто женщина с мужским характером," – заключил специалист.