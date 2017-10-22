Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия
В качестве трибуны для обращения к возмущенной общественности Любовь Толкалина выбрала свою страницу в Instagram. "Примите мои глубочайшие извинения, все, кто пострадал от сексуальных домогательств и насилия. Я прошу прощения за то, что искаженный до абсурда журналисткой смысл и атмосфера разговора стали жестокой насмешкой над ситуацией, в которой вы оказались, и над вашими чувствами. Это ужасно", – подчеркнула актриса.
Она привела ужасающую статистику, согласно которой каждая третья женщина на Земле на протяжении жизни хотя бы раз подвергалась физическому или сексуальному насилию. Причем чаще всего с представительницами прекрасного пола расправлялись их бывшие или нынешние мужья и любовники.
"Насилие – это конец всех смыслов. Насилие – это конец Человека и веры в человечество. Насилие бесчеловечно. Но я убеждена, что чаще всего есть возможность проконтролировать опасную ситуацию: не бояться дать отпор, просить о помощи,не скрывать, не молчать, не молчать в первую очередь!", – рассказала Толкалина.
"Я также хочу напомнить, что есть большая разница между насилием и согласием на непристойное предложение. Если девушка или женщина идет на сделку со своей совестью ради карьеры, симпатичных перспектив , то надо в полной мере понимать всю ответственность такого решения", – добавила она.
По словам актрисы, долгое время Голливуд был местом, где царила подобная атмосфера. "Многим и в голову не могло прийти, что за разнузданностью начнутся реальные преступления", – считает актриса. "Реакция общества еще раз доказала, насколько катастрофически болезненна эта тема. И только осмысление трагедии, глубокий анализ могут изменить эту ситуацию", – уверена она.
Толкалина вообще шедевр накатала pic.twitter.com/mihGDg3OWD— gemini (@MsBonBona) 17 октября 2017 г.
Напомним, ранее комментируя скандал с Харви Вайнштейном, которого многие голливудские актрисы обвинили в принуждении к интимной близости ради карьерных перспектив, Любовь Толкалина высказала спорную мысль. "Сексуальные домогательства – это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо – ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо", – процитировал ее портал "Медуза".
Эти слова мгновенно сделали уже саму актрису участницей секс-скандала. Она попыталась оправдаться, что слова были просто вырваны из контекста. "На протяжении 15 минут разговора мы только и делали, что веселились. Я не открещиваюсь от своих слов, я действительно их говорила, но контекст диалога был совсем иной. Речь шла не о насилии. Мы говорили об актрисах, которые постфактум выдвигают обвинения", – попыталась объяснить актриса.
По ее словам, о самой ситуации с Харви Вайнштейном она знала только со слов журналистки, которая и задала шутливый тон беседы. Впрочем, несмотря на поднявшуюся бурю негодования, многие комментаторы склонны согласиться с осторожной оценкой заявления актрис. По их словам, некоторые из них могли лишь выставить себя жертвами, на деле же сознательно прокладывая себе дорогу на большой экране через постель.
Певец дал откровенное интервью
Актриса отметила, что все обвинения могут быть лишь домыслами со стороны невесты молодого человека
Девушка встретила экстрасенса на улице и не смогла сдержать эмоций
Неожиданное заявление прозвучало в эфире передачи "Сегодня вечером"