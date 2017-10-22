Попавшая в секс-скандал Толкалина извинилась перед жертвами насилия

Настоящую бурю негодования вызвали слова Любовь Толкалиной по поводу секс-скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Сразу после этого актриса заметила, что ее слова были вырваны из контекста. Теперь же она принесла свои извинения всем жертвам насилия и сексуальных домогательств.

В качестве трибуны для обращения к возмущенной общественности Любовь Толкалина выбрала свою страницу в Instagram. "Примите мои глубочайшие извинения, все, кто пострадал от сексуальных домогательств и насилия. Я прошу прощения за то, что искаженный до абсурда журналисткой смысл и атмосфера разговора стали жестокой насмешкой над ситуацией, в которой вы оказались, и над вашими чувствами. Это ужасно", – подчеркнула актриса.

Она привела ужасающую статистику, согласно которой каждая третья женщина на Земле на протяжении жизни хотя бы раз подвергалась физическому или сексуальному насилию. Причем чаще всего с представительницами прекрасного пола расправлялись их бывшие или нынешние мужья и любовники.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 21 2017 в 6:48 PDT

"Насилие – это конец всех смыслов. Насилие – это конец Человека и веры в человечество. Насилие бесчеловечно. Но я убеждена, что чаще всего есть возможность проконтролировать опасную ситуацию: не бояться дать отпор, просить о помощи,не скрывать, не молчать, не молчать в первую очередь!", – рассказала Толкалина.

"Я также хочу напомнить, что есть большая разница между насилием и согласием на непристойное предложение. Если девушка или женщина идет на сделку со своей совестью ради карьеры, симпатичных перспектив , то надо в полной мере понимать всю ответственность такого решения", – добавила она.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 5 2017 в 1:50 PDT

По словам актрисы, долгое время Голливуд был местом, где царила подобная атмосфера. "Многим и в голову не могло прийти, что за разнузданностью начнутся реальные преступления", – считает актриса. "Реакция общества еще раз доказала, насколько катастрофически болезненна эта тема. И только осмысление трагедии, глубокий анализ могут изменить эту ситуацию", – уверена она.

Напомним, ранее комментируя скандал с Харви Вайнштейном, которого многие голливудские актрисы обвинили в принуждении к интимной близости ради карьерных перспектив, Любовь Толкалина высказала спорную мысль. "Сексуальные домогательства – это же прекрасно, честное слово. А если ты имеешь роль, то какая разница, как ты ее получила. Мне кажется, должна быть, наоборот, какая-то солидарность. Всем хорошо – ему хорошо, и им хорошо, и зрителям, самое главное, хорошо", – процитировал ее портал "Медуза".

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Окт 4 2017 в 12:13 PDT

Эти слова мгновенно сделали уже саму актрису участницей секс-скандала. Она попыталась оправдаться, что слова были просто вырваны из контекста. "На протяжении 15 минут разговора мы только и делали, что веселились. Я не открещиваюсь от своих слов, я действительно их говорила, но контекст диалога был совсем иной. Речь шла не о насилии. Мы говорили об актрисах, которые постфактум выдвигают обвинения", – попыталась объяснить актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Сен 28 2017 в 7:03 PDT

По ее словам, о самой ситуации с Харви Вайнштейном она знала только со слов журналистки, которая и задала шутливый тон беседы. Впрочем, несмотря на поднявшуюся бурю негодования, многие комментаторы склонны согласиться с осторожной оценкой заявления актрис. По их словам, некоторые из них могли лишь выставить себя жертвами, на деле же сознательно прокладывая себе дорогу на большой экране через постель.