Участница "Битвы экстрасенсов" стала задыхаться на съемках

На съемках очередного эпизода 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" произошел инцидент, когда одной из участниц стало плохо. Несмотря на проблемы, Марина Зуева смогла пройти испытание.

Съемки нового эпизода происходили в городе Орел. Несколько мужчин из разных поколений одной семьи покончили с собой в одном и том же доме и их вдовы обратились за помощью в "Битву экстрасенсов".

Среди тех, кто пытался разобраться в причинах трагической судьбы жителей дома, была Марина Зуева. Своими действиями на предыдущих испытаниях она успела заявить о себе как о сильном участнике, однако в этот раз ее настигли серьезные проблемы. Внезапно прямо перед объективами камер женщине перестало хватать кислорода. Она схватилась за горло и пыталась не задохнуться.

Тем не менее, Марине Зуевой удалось ответить на все вопросы хозяев рокового дома. "Очень сильный экстрасенс, я сразу почувствовала ее энергетику", – заметила одна из героинь выпуска. Ведьма не только увидела трех погибших мужчин, но и рассказала, что на одном из них были погоны.

Публикация от Марина Зуева (@marinazoueva) Сен 26 2017 в 1:03 PDT

По ее словам, несчастья преследуют обитателей дома из-за жуткой истории, произошедшей там век назад. Марина Зуева рассказала, что некогда тут жил белогвардейский офицер, который издевался над какой-то женщиной и та прокляла дом.

Публикация от Марина Зуева (@marinazoueva) Сен 17 2017 в 11:09 PDT

Все это экстрасенс увидела, погрузившись в транс. Выйдя из него она призналась, что повторять таких экспериментов больше не хочет. Примечательно, что участницы программы рассказали, что действительно находили на чердаке дореволюционную военную форму. Впрочем, другие экстрасенсы не менее убедительно описывали совершенно другие версии происходящего в доме.