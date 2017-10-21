Марьянова перед смертью вынесли из клиники

Пока в смерти Дмитрия Марьянова пытаются разобраться следователи, журналисты узнали новые подробности трагедии. Возможно, артист умер раньше, чем было официально объявлено.

Пациенты наркоклиники, в короткой проходил курс лечения артист, предположили, что Марьянов был уже мертв в тот момент, когда его пытались отправить в больницу. По словам очевидцев, актера на руках выносили из лечебницы, он уже находился в бессознательном состоянии и не подавал признаков жизни.

А за несколько часов до этого волонтеры, которые работали в клинике, пытались собственными силами оказать помощь актеру. У Марьянова был учащенный пульс, одышка, обильное потоотделение, падало артериальное давление. Состояние актера ухудшалось с каждой минутой, передает РЕН ТВ.

По совету нарколога, личность которого сейчас устанавливается, Дмитрию поставили капельницу для очищения крови. Однако и это не помогло, тогда "врач" решил повторить процедуру. Только осознав, что помочь Марьянову в стенах клиники невозможно, персонал решил обратиться к настоящим медикам.

Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артиста называют оторвавшийся тромб. Похоронен Марьянов на Химкинском кладбище.

