Марьянова перед смертью вынесли из клиники
Пациенты наркоклиники, в короткой проходил курс лечения артист, предположили, что Марьянов был уже мертв в тот момент, когда его пытались отправить в больницу. По словам очевидцев, актера на руках выносили из лечебницы, он уже находился в бессознательном состоянии и не подавал признаков жизни.
А за несколько часов до этого волонтеры, которые работали в клинике, пытались собственными силами оказать помощь актеру. У Марьянова был учащенный пульс, одышка, обильное потоотделение, падало артериальное давление. Состояние актера ухудшалось с каждой минутой, передает РЕН ТВ.
По совету нарколога, личность которого сейчас устанавливается, Дмитрию поставили капельницу для очищения крови. Однако и это не помогло, тогда "врач" решил повторить процедуру. Только осознав, что помочь Марьянову в стенах клиники невозможно, персонал решил обратиться к настоящим медикам.
Напомним, актер Дмитрий Марьянов умер по пути в больницу вечером 15 октября. Причиной смерти артиста называют оторвавшийся тромб. Похоронен Марьянов на Химкинском кладбище.
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