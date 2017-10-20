Спасти жизнь Марьянову помешали полицейские

Журналисты сделали вывод, что в день смерти Дмитрию Марьянову фатально не везло. Мало того, что ему вначале вызвали скорую, потом отменили, потом повезли сами, так еще автомобиль долго удерживали автоинспекторы.

Мало кто знает, что автомобиль с Дмитрием Марьяновым в больницу сопровождала машина сотрудников ГИБДД. Только сейчас выяснилось, почему артист прибыл в клинику с эскортом. Когда актеру стало плохо, ему вначале вызвали скорую помощь в реабилитационный центр, где он якобы находился, а потом вызов отменили, чтобы не "светить" клинику. Тогда Дмитрия решили самостоятельно довезти в больницу. По дороге машину остановили сотрудники автоинспекции.

"Вечер воскресенья, водитель едет неуверенно – сами поймите, возникли некие подозрения. Машину остановили для проверки. Открыв дверь, инспектора почувствовали из машины алкогольное амбре. Возможно, конечно, это был запах перегара со вчерашнего дня от кого-то из пассажиров. Или же пахло от Марьянова. Но правила есть правила. Полицейские попросили водителя пройти медосвидетельствование на алкоголь. Тот отказался, пояснив, что нельзя терять даже секунду, так как везет умирающего человека в больницу", – рассказал информатор изданию "Московский комсомолец".

Люди, которые везли актера в больницу, начали уговаривать полицейских отпустить их как можно быстрее, начали объяснять, что человеку плохо, и это не простой человек, а известный артист. Однако сотрудники правоохранительных органов были непреклонны. В итоге, спустя 25-30 минут водитель все же дунул в трубочку.

"Марьянов к этому времени почти лишился чувств. Затем гаишники сели в свою машину и показали путь до больницы. Возле ворот лечебного учреждения они попросили в рупор открыть шлагбаум. Заезжать внутрь полицейские не стали, уехали нести дежурство", – поведал осведомленный человек.

А 16 октября Марьянов умер. Журналисты выяснили имена дежуривших на дороге полицейских, связались с ними, однако те заявили, что они не работали в означенный день. "С чего вы решили, что я дежурил, это неправильная информация", – приводит издание слова одного из сотрудников автоинспекции.

Однако репортеры уверены в обратном. В распоряжении редакции имеется копия журнала расстановки нарядов дорожно-патрульной службы ГИБДД Лобни, согласно которой график составлял 24 часа: с 9.00 15 октября до 9.00 16 октября. Даже есть запись, кто отвечал за продувку водителей, а кто – за фотофиксацию дорожной обстановки. То есть, как полагают репортеры, результаты теста на алкоголь и фотосъемку теоретически полицейские должны были сдать после дежурства в отдел.

Отметим, что следователи ГСУ СК по Московской области расследуют уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей". До недавнего времени в поле их зрения пока только врачи. Сейчас могут стать уже и некоторые сотрудники ГИБДД.