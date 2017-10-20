Звезда "Битвы экстрасенсов" пожаловалась на побои от мужа

Звезда "Битвы экстрасенсов" Татьяна Ларина призналась, что ее бывший муж ее избивал. По словам девушки, она собирается писать заявление в полицию.

О разрыве пары стало известно в начале сентября. Сначала Татьяна не распространялась о причинах расставания. Однако она призналась, что Юлий Миткевич-Далецкий, экс-супруг ясновидящей, поднимал на нее руку и вымогал деньги.

"Да, муж меня избивал. Несколько раз. Это продолжалось год. Я надеялась, что он изменится, но чуда не произошло. Хочу наказать его за насилие и готовлю заявление в полицию", – рассказала Татьяна в интервью журналу StarHit. Девушка признается, что мечтает поскорее забыть жизнь с Юлием. Она надеется, что ей удастся начать "новую жизнь" и она сможет найти человека, который будет любить и уважать ее.

Напомним, пара рассталась после того, как Татьяна Ларина застукала мужа, развлекающегося в компании незнакомых девушек, в собственной квартире. По словам ясновидящей, это было последней каплей, переполнившей чашу ее терпения.

Разрыв, по словам Татьяны, оказался болезненным – вместе с браком рухнули и совместные планы, и мечты. Ранее девушка признавалась, что мечтает построить дом вместе со своим мужем. Девушка пыталась смягчить боль разрыва, найдя утешение в философии.

"Я не могу сказать, что я очень расстроена. Кто бы что кому ни желал, все равно все будут разводиться. Любви на всю жизнь не существует… В христианстве есть моногамия, и это неправильно. Человек – это животное, он не может жить с одним человеком. Рассказы о любви до гроба – неправда, потому что физика все равно срабатывает", – сказала ясновидящая.

Напомним, Татьяна Ларина стала одной из звезд программы "Битва экстрасенсов" на телеканале ТНТ. Девушка принимала участие в 15 сезоне шоу. Кроме экстрасенсорных способностей, Татьяна может похвастаться насыщенным прошлым. Девушка пробовала свои силы в музыке, записав совместный альбом с известной певицей Зарой. Кроме того, экстрасенс несколько лет работала фотомоделью в Европе.