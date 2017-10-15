Звезда "Битвы экстрасенсов" соблазняет высоких девушек хозяйством

Участник 18-го сезона "Битвы экстрасенсов" Александр Кинжинов рассказал о своей жизни. Он признался, что ему нравятся высокие девушки, однако пока ему нечего предложить избраннице, кроме своего хозяйства.

Александр Кинжинов рассказал, что мечтает создать семью и даже рассказал, на каких девушек он обращает внимание. "При моем росте 157 сантиметров нравятся высокие девушки", – цитирует StarHit участника, который после всего нескольких выпусков "Битвы экстрасенсов" стал настоящей звездой шоу.

"Хочется какой-то стабильности, детей", – рассказал Александр Кинжинов. Однако пока ему, по собственному признанию, пока нечем соблазнить потенциальную избранницу, кроме своего хозяйства. "Конечно, у меня есть хозяйство – бараны, кролики, куры. Но вряд ли современную девушку это заинтересует", – заметил экстрасенс.

В его родном доме в селе Наумовка Саратовской области нет свободного доступа в интернет, поэтому в Сети Александр Кинжинов появляется не часто. В Москве он побывал в первый раз в 2017 году, однако тут его уже знают. "Слава дает о себе знать. Не сказать, что я такой мегапопулярный, но получаю много хвалебных сообщений. В Москве в метро меня узнают", – признался экстрасенс.

Но настоящей звездой Александр Кинжинов является в Наумовке, где успел помочь сотням людей. "Живу в деревне, поэтому часто помогаю находить пропавший скот: баранов, коров", – рассказал он. "Себе не гадаю и никогда этого не делал", – добавил он.

Впрочем, сам он уверен, что в том, чтобы узнать будущее, нет ничего страшного. "Судьба в наших руках. Исправить можно все, если захотеть. Гадание нужно только для того, чтобы узнать будущее и исправить его", – подчеркнул экстрасенс.

При этом деньги за свои услуги молодой человек берет не всегда. "Совесть не позволяет, но если дают, то не откажусь. Бывают разные ситуации. Например, горе в семье, с финансами плохо. Конечно, я помогу безвозмездно, раз уж люди пришли. Но просить сам никогда не буду. По этой причине не открываю свой кабинет, так как в этом случае придется брать деньги", – рассказал Александр Кинжинов.