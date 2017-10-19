На шоу "Дом-2" новая ведущая
В этот раз для скандального телешоу новую ведущую выбирали очень долго и всем миром. Зрителям на суд предлагались самые разные варианты. Но испытательный срок никто так и не проходил. Последней была забракована прошлая участница проекта Либерж Кпадону. Зрителям стройки не понравилось, как та ведет любимую передачу. И вот теперь стало известно, что долгожданное решение принято: новой хозяйкой "Дома-2" станет соблазнительная певица Елена Темникова. Эту новость переедает Telegram-канал Super.
Брюнетке предстоит составить конкуренцию таким полюбившимся "жильцам" телестройки, как провокационная Ольга Бузова, любимая всеми старожилка проекта Ксения Бородина, светская львица Катя Жужа, харизматичный маг Влад Кадони и звезда эстрады 90-х Ольга Орлова. Впрочем, поклонники судачат, что последняя скоро может покинуть проект – слишком уж неорганично молодящаяся дива смотрится среди юных участниц стройки.
Также, по словам изобретательного продюсера "Дома-2" Алексея Михайловского, на культовом лобном месте Темникову пока ждать не стоит. Вместо этого экс-солистка группы Serebro наберет новых участников в проект во время своего тура по России.
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