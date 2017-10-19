На шоу "Дом-2" новая ведущая

Эксклюзив Особое мнение Интервью За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги Располневшая Липницкая вышла в свет в мини-платье

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Четверг 19 октября
Лента новостей
20:24
На Курском направлении МЖД произошел сбой
20:08
Россия становится аграрной сверхдержавой
19:51
Полицейские стали свидетелями страшной драки кенгуру (видео)
19:44
Москвич при разделке мяса вогнал себе нож в пах
19:17
Бывшего футболиста московского "Спартака" ограбили в Греции
18:54
Безумные регионы: расчлененную женщину нашли в выгребной яме
18:47
Путин отчитал Европу за глупые ошибки
18:35
Ветер Собчак
18:29
Исполнение обязательств структурами Алексея Хотина подтверждены в трех банках
18:03
Экс-владелец "Югры" отреагировал на давление со стороны Альфа-банка
17:54
Резким изменениям погоды в Москве нашли объяснение
17:21
Влюбленных посадили в тюрьму за секс в машине
17:18
Кто не будет голосовать за Собчак
17:10
Комплекс "Любовь" начал строить тоннель к "Лефортово"
16:51
Белоруссия выдвинула Каннабис на конкурс красоты
16:49
Аферист отнял у Этуша 28 миллионов рублей
16:24
Янукович перестал выходить на связь
16:09
Российские санкции обанкротили короля пельменей
16:01
Тверскую улицу на три дня закроют для автомобилей
15:57
Путин понизил Медведеву зарплату
15:37
Соловьев грязно обругал Дудя в прямом эфире
15:35
РПЦ забрала здание студии "Союзмультфильм"
15:34
Суд разрешил Украине арестовать имущество "Газпрома"
15:04
Московский таксист-клофелинщик брал пример с отца
14:56
Разгадана тайна возникновения рака кожи
14:49
Режиссер Владимир Меньшов: От сына не отказываюсь
14:36
Маленькие гиганты большой политики
14:22
Сыроеды рискуют подцепить паразитов
14:22
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
14:22
Госдума проведет парламентские слушания по НКО
14:12
Очевидцы сняли пожар на юго-востоке Москвы
14:03
Смертельная авария с детьми в ХМАО попала на видео
14:02
США испугались мести России за Макфола
13:58
Володин призвал создавать условия для женщин в политике
13:55
В Москве 11-летний мальчик покалечил одноклассницу
13:47
Создано эффективное лекарство от ожирения
13:41
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
13:41
Ирина Дубцова откровенно об отеках и тирании мужа
13:28
Почему важно дозировать использование соцсетей
13:23
Во Франции умерла 100-летняя актриса
13:14
ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео
13:08
Новое устройство Apple попало в Сеть
12:54
Известная певица довела невменяемого Василия Степанова
12:51
"Путин против Пэрис Хилтон": Запад удивлен заявлением Собчак
12:31
Семьи жертв теракта на A321 оценили свою скорбь в 93 миллиарда
12:23
Педофилам грозит пожизненное
12:18
Галкин без штанов высмеял Собчак
12:17
Юный рэпер убил продюсера-педофила
11:51
Трамп появился на публике с двойником жены
11:51
Приезжий из Таджикистана избил полицейского в Москве
11:39
Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
11:35
Борисова резко поседела из-за адских таблеток
11:33
"ЕР" урегулирует межбюджетные отношения
11:22
Трусливый Порошенко оказался глупее Януковича
11:16
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
11:00
Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
11:00
"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета
10:59
Умерла известная российская актриса
10:59
Питт променял Джоли на молодую актрису
10:51
Полная запись разговора друга Марьянова со службой 112
10:44
Трясущейся Бузовой осталось две недели
10:41
Пьяная жительница Хакасии зарезала и расчленила соседку
10:30
Британец стал доктором наук благодаря групповому сексу
10:28
Виторган отделился от Собчак после ее решения стать президентом
10:23
Земле грозит экологический армагеддон
10:05
Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова
09:56
Найден способ остаться здоровым до старости
09:48
Ревнивый помор убил друга детства после выхода из тюрьмы
09:46
Почему женщины отказываются от секса
09:35
В Москве двух безработных ограбили на 40 млн
09:22
У располневшей Шурыгиной обнаружили беременность
09:17
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
09:09
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
09:04
На закрытом пляже в Таиланде утонул турист из России
08:58
В честь юбилея Останкинскую башню вернут на марки
08:38
Россиян обложат новым налогом
08:36
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане
08:29
Малахов отказался помогать Собчак
08:25
В США ждут повторения терактов 11 сентября
08:06
Названа причина трусливого поведения Порошенко
07:52
Под Вологдой столкнулись два поезда
22:31
Джигарханян вывел жену на чистую воду
22:10
В центре Харькова внедорожник протаранил толпу
22:03
Бузову назначили премьер-министром России
21:57
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
21:54
Во Франции трагически погибла россиянка
21:48
Володин на "Валдае" поблагодарил США за санкции
21:42
Рынска обрушилась на "подлую гадину" Собчак
21:30
Юго-восток МКАД сковала огромная пробка
21:16
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
20:47
Для чего Саакашвили устроил новый Майдан
20:41
Чем удивляла Собчак
20:30
В Москве арестовали главного конструктора МВД России
20:22
Муж–мошенник оставил Жасмин без сна
20:09
На похоронах Марьянова заметили таинственный венок
19:31
Отец "пьяного мальчика" набросился на следователей из-за вердикта
19:03
Собчак идет в президенты
18:54
В Башкирии вышедший из себя учитель избил школьника (видео)
18:37
Больного Марьянова лечили аферисты
18:35
У Семенович нашли страшную болезнь
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Терпение Шурыгиной лопнуло после свадьбы
Лобачева подозревает молодую жену в убийстве Марьянова
Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
Откровенные признания о прошлом Ольги Бузовой
За гроб Марьянова заплатили сумасшедшие деньги
Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова
Шоу-бизнес

На шоу "Дом-2" новая ведущая

Фото: dom2.ru
За 13 лет проект "Дом-2" успел "выпустить" много звездных персон, которых теперь обожает и узнает вся страна. У новой хозяйки "Дома-2" иная история – певица Елена Темникова уже сейчас кумир сотен тысяч поклонников.

Продолжение: Звезда "Дома-2" открестилась от страстного поцелуя с Бузовой
прочитано 780 раз

В этот раз для скандального телешоу новую ведущую выбирали очень долго и всем миром. Зрителям на суд предлагались самые разные варианты. Но испытательный срок никто так и не проходил. Последней была забракована прошлая участница проекта Либерж Кпадону. Зрителям стройки не понравилось, как та ведет любимую передачу. И вот теперь стало известно, что долгожданное решение принято: новой хозяйкой "Дома-2" станет соблазнительная певица Елена Темникова. Эту новость переедает Telegram-канал Super.

ПО ТЕМЕ

Звезда "Дома-2" открестилась от страстного поцелуя с Бузовой

Звезда "Дома-2" накинулась на беременную Рапунцель

Темникова разочаровала своим новым видом

 Елена Владимировна Темникова

Елена Владимировна Темникова Певица

Брюнетке предстоит составить конкуренцию таким полюбившимся "жильцам" телестройки, как провокационная Ольга Бузова, любимая всеми старожилка проекта Ксения Бородина, светская львица Катя Жужа, харизматичный маг Влад Кадони и звезда эстрады 90-х Ольга Орлова. Впрочем, поклонники судачат, что последняя скоро может покинуть проект – слишком уж неорганично молодящаяся дива смотрится среди юных участниц стройки.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial)

Также, по словам изобретательного продюсера "Дома-2" Алексея Михайловского, на культовом лобном месте Темникову пока ждать не стоит. Вместо этого экс-солистка группы Serebro наберет новых участников в проект во время своего тура по России.

Автор: Ольга Дордус19 октября 2017, 19:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жертвы насилия из "Дома-2"

567

комментарии

Политика

Янукович перестал выходить на связь
США испугались мести России за Макфола
Малахов отказался помогать Собчак
Флотом США управляют психопаты

Шоу-бизнес

Зарвавшуюся жену Джигарханяна взашей погнали из театра
Штурм оставила Осина "без штанов"
Жена Джигарханяна не выдержала страшных обвинений в воровстве
Елена Яковлева осталась без семьи

Проишествия

ДТП 20-летней мажорки с шестью жертвами попало на видео
Озвучена главная версия пожара в ТЦ "Синдика"
Легенды сирийской войны: погибли генерал "Дед" и российский доброволец
Законопослушный москвич сдал сына полиции

Lifestyle

Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Звезда "Жесткого романса" находится при смерти
"Папа, сдохни": сын Улюкаева получил 25 млн из бюджета
Приходько отругала коллег за концерты в России
Шоу-бизнес

Джигарханян вывел жену на чистую воду

Любимая Виталина продала три квартиры актера
Шоу-бизнес

Нарколог обнародовал шокирующую версию смерти Марьянова

Актер мог умереть из-за синдрома отмены алкоголя
Шоу-бизнес

Ирина Дубцова откровенно об отеках и тирании мужа

Популярная певица дала интервью
Шоу-бизнес

Ягудин неожиданно женился во второй раз

Фигурист изумил поклонников поступком

Гороскоп

Супруга Марьянова выйдет замуж после его похорон
Жена Меньщикова зачала ребенка без романтики
Гороскоп с 16 по 22 октября 2017 года
Прилучный и Муцениеце используют друг друга

Фоторепортажи

Изменившая внешность Сотникова вышла в свет
Лепс напоил скромного Киркорова в ресторане
Чем удивляла Собчак
Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым

Спорт

Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать
Шарапова опозорилась в Москве

Регионы

Юный рэпер убил продюсера-педофила
Пытавшийся взорвать школу Гриб остался за решеткой
Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене
В Башкирии вышедший из себя учитель избил школьника (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru