На шоу "Дом-2" новая ведущая

За 13 лет проект "Дом-2" успел "выпустить" много звездных персон, которых теперь обожает и узнает вся страна. У новой хозяйки "Дома-2" иная история – певица Елена Темникова уже сейчас кумир сотен тысяч поклонников.

В этот раз для скандального телешоу новую ведущую выбирали очень долго и всем миром. Зрителям на суд предлагались самые разные варианты. Но испытательный срок никто так и не проходил. Последней была забракована прошлая участница проекта Либерж Кпадону. Зрителям стройки не понравилось, как та ведет любимую передачу. И вот теперь стало известно, что долгожданное решение принято: новой хозяйкой "Дома-2" станет соблазнительная певица Елена Темникова. Эту новость переедает Telegram-канал Super.

Брюнетке предстоит составить конкуренцию таким полюбившимся "жильцам" телестройки, как провокационная Ольга Бузова, любимая всеми старожилка проекта Ксения Бородина, светская львица Катя Жужа, харизматичный маг Влад Кадони и звезда эстрады 90-х Ольга Орлова. Впрочем, поклонники судачат, что последняя скоро может покинуть проект – слишком уж неорганично молодящаяся дива смотрится среди юных участниц стройки.

Публикация от Elena Temnikova / Темникова (@lenatemnikovaofficial) Окт 14 2017 в 5:14 PDT

Также, по словам изобретательного продюсера "Дома-2" Алексея Михайловского, на культовом лобном месте Темникову пока ждать не стоит. Вместо этого экс-солистка группы Serebro наберет новых участников в проект во время своего тура по России.