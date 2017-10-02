Меладзе откровенно о романе с Брежневой

Константин Меладзе дал откровенное интервью. Автор-песенник раскрыл неизвестные подробности своих отношений с Верой Брежневой.

По признанию Константина Меладзе, при первой встрече Вера Брежнева не произвела на него никакого впечатления. Как и прочих кандидаток на место в группе "ВИА Гра", Константин отправил Веру на специальные курсы, где ее должны были научить правильно двигаться и петь. Раз в неделю Меладзе посещал занятия Брежневой и был шокирован быстрыми переменами в ее образе.

"Эффект был просто поразительный. Это сравнимо с каким-то мультиком, когда раз и за пять секунд вырастает помидор. То же самое было и с Верой. Через год работы в группе это была абсолютная звезда!" – заявил Меладзе.

В связи с тем, что Константин далеко не сразу стал испытывать чувства к Вере, то известие о ее свадьбе с бизнесменом Михаилом Киперманом в 2006 году его не тронуло. Роман, по словам Меладзе, между ним и Брежневой возник позже – уже после того, как у нее родилась дочка Сара.

По мнению Константина, Вера является самой талантливой из всех участниц группы на протяжении всей ее истории. "Не хочу никого обижать, но объективно наибольшего успеха из "экс-виагр" добилась Вера Брежнева. Она реально совершенно поразительный человек, самая красивая и сексуальная. Грандиозно ли она вышла замуж? Скорее, я грандиозно женился!" – заявил Константин Меладзе на передаче "В гостях у Дмитрия Гордона".

Публикация от Vera Brezhneva �� (@ververa) Авг 17 2017 в 1:38 PDT

Напомним, пару лет назад в итальянском Форте-Дай-Марми Вера Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, о чем 24 октября 2015 года сообщили местные СМИ. "Да, это абсолютная правда – Вера и Константин официально поженились в Италии. Они совершенно счастливы, но пока не готовы делиться подробностями происходящего. Надо немного подождать", – позже заявила пресс-секретарь Брежневой Анастасия Драпеко.