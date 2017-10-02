Как изменилась Савичева после родов

Эксклюзив Особое мнение Интервью Шурыгина устроила пьяную лесби-вечеринку Семейная драма Лидии Федосеевой-Шукшиной

Выбор читателей

Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Странная дочь Ефремова пришла к Урганту в жутком виде
Певец Прохор Шаляпин попал в психиатрическую больницу
Народ соболезнует оставшейся без сына актрисе из сериала "Ольга"
партнеры
Понедельник 2 октября
Лента новостей
20:36
МИД высмеял американских разведчиков
20:33
5 самых вредных повседневных привычек
20:17
В Карелии мужчина упал с балкона во время ремонта
19:53
В Москве столкнулись такси "Яндекс" и Uber
19:03
В Сети показали "убийцу" нового iPhone
18:44
США решились на захват российского консульства
18:38
Как изменился Рунет за 10 лет
18:27
Российские мамочки показали свои таланты
18:07
В Москве загорелся крупный автосервис
18:06
Когда россияне начнут богатеть
17:58
Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
17:27
Хореограф Анисиной оправдала предателей Белоусову и Протопопова
17:23
"ИГ" взяло ответственность за бойню в Лас-Вегасе
16:59
Москвич пригрозил сжечь дом из-за холода в квартире
16:51
Бойня в Лас-Вегасе стала расплатой за грехи американцев
16:49
Водные процедуры приводят к скорой старости
16:24
В "минировании" Москвы найден американский след
16:18
Напуганный счетом постоялец сбежал из отеля по проводам (видео)
15:54
Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
15:51
Трамп подал дурной пример горячим каталонцам
15:48
В Самаре самолет рухнул в реку
15:34
Сериал "Воронины" попал в Книгу рекордов Гиннеса
15:26
Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
15:26
"ЕР" обсудит бюджет-2018 с избирателями
15:26
В ФСБ подтвердили гибель солдата на границе с Украиной
15:12
В Москве загорелся бизнес-центр
15:11
Капитана подводной лодки уволили из-за секса с офицером
15:00
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
14:59
В Москве установят новые уличные туалеты
14:44
Звезда КВН отдает даром лекарства от рака
14:39
Евросоюз нанес сокрушительный удар по Украине
14:36
В России резко подорожает рыба
14:30
Полсотни россиян оказались в центре бойни в Лас-Вегасе
14:24
У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
13:56
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
13:44
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
13:40
Собянин поздравил с юбилеем Серебренникова
13:39
Секретное российское оружие вызвало панику на Западе
13:35
Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
13:15
Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
13:03
Прикованная к коляске "мисс мира" родила третьего ребенка
12:48
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
12:46
Нобелевскую премию по медицине вручили за биологические часы
12:37
Екатерина Варнава: Я всех раздражала
12:25
Порошенко пошел на пожизненное
12:25
Очевидцы сняли огромное НЛО над своими домами
12:20
В "Бутырке" найден мертвым заключенный
12:11
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
12:05
Стрелком из Лас-Вегаса назвали известного комика
12:05
Неожиданная замена Познеру на Первом канале
11:35
Частый секс снижает риск смерти мужчин
11:26
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
11:19
Каталония захлебнулась в крови
10:55
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
10:51
Обокравший Малышеву Козел задержан
10:45
Из черной дыры космоса вырвался загадочный объект
10:34
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
10:14
"ВКонтакте" запретили долго слушать музыку
10:13
В Лас-Вегасе расстреляли десятки человек: фото и видео с места ЧП
09:48
В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть
09:47
В Москве школьник проломил череп юноше
09:28
Кофе поможет сбросить лишний вес
09:24
Безработная москвичка обиделась и изрезала собутыльника
09:10
Шопинг оказался полезнее секса
09:07
Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком
09:04
В кафе в центре Москвы умерла девушка
08:57
ЦБ лишил лицензии крупный столичный банк
08:50
На вокзале в Москве мужчину раздавило между платформой и поездом
08:40
Почему Каталония хочет отделиться от Испании
08:35
Багдасарян снялась полностью обнаженной
08:25
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
08:20
Подробности свадьбы изнасилованной Шурыгиной
08:01
Собянин согрел замерзшего в собственной квартире Малахова
07:52
Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
21:57
Дочери и внуки бросили Лидию Федосееву-Шукшину
21:20
Тяжелобольная жена Петренко обманута и унижена
19:19
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
17:55
В Москве женщину сбил трамвай
17:42
На вокзале Марселя неизвестный зарезал двоих прохожих
17:23
В московском ТЦ при катании на аттракционе пострадала девочка
17:09
Шепелев заговорил о дочери
16:45
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
16:35
В Якутии введен режим ЧС
16:23
Всемирные шахматы
16:01
Российского борца-чемпиона зверски избили в Петербурге
15:39
В Каталонии из-за референдума произошли массовые беспорядки
15:14
Как изменилась Чулпан Хаматова
14:59
Загрязнение воздуха в Москве признали опасным
14:35
Дима-людоед в холодной одиночке скучает по жене
14:12
На юге Москвы нашли изрезанный труп пенсионера
13:56
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
13:27
Солнцев назвал актера Степанова тряпкой
12:53
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
12:34
В Подмосковье поезд протаранил машину
12:22
Лучшие роли Олега Ефремова
12:02
Виторган ужаснул шутками со смертью
11:40
Правительство Красноярского края ушло в отставку
11:22
Якутск остался без электричества из-за аварии на ГРЭС
11:12
Екатерина Андреева ошеломила признанием
10:51
Как изменится жизнь россиян с 1 октября
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Мария Максакова вернулась домой
Шепелев заговорил о дочери
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой
Шоу-бизнес

Как изменилась Савичева после родов

Юлия Савичева. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Вернувшаяся в Россию после родов певица выходит из декретного отпуска. Юлия Савичева возвращается на сцену.

Продолжение: Звезда КВН отдает даром лекарства от рака
прочитано 4279 раз

В своем микроблоге знаменитость сообщила, что начала работать над новой программой. После длительного перерыва выпускница "Фабрики звезд" собирается порадовать поклонников свежими хитами.

ПО ТЕМЕ

Родившая Савичева вернулась в Россию

Родившая Савичева вернулась в Россию

После родов Савичева вышла на связь

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Юлия Станиславовна Савичева

Юлия Станиславовна Савичева певица, актриса

"Как же приятно, что есть вещи, которые совершенно не меняются. Очень переживала, что за год многое изменится. Мы дома. Моя команда в сборе. Новая программа на подходе. Как же я по всем соскучилась! Привет, мои дорогие!" – написала звезда на своей страничке в Instagram. Подписчики Юлии поддержали ее решение вернуться к работе и выразили радость по поводу того, что Савичева наконец-то вышла на связь.

"С возвращением, счастья Вам!", "Очень ждем", "Юль, будем рады новым долгожданным песням!", "Было скучно без нашей прелести. Удивляйтесь, волнуйтесь и радуйте нас", – пишут поклонники. Вместе с тем фолловеры обсудили внешний вид исполнительницы. Многие отметили, что после родов Юлия изменилась. Но в лучшую ли сторону, возникли разногласия. На черно-белом фото Савичева предстала в свитере, с распущенными длинными волосами и с минимумом макияжа.

 

На снимке звезда выглядит уверенной и спокойной. Несмотря на то что фигуру на фото оценить объективно невозможно, певица кажется похудевшей. "Совсем другая, но наша) неповторимая и единственная!", "Ты очень красивая", "Красотка, конфетка", "Неудачное фото после такого долгого затишья", "Как не крути, а новые фото от вас нам нужны", – написали артистке поклонники.

Напомним, в конце сентября певица вернулась в Москву из Португалии, где проживала с мужем Александром Аршиновым. Не так давно супруги стали родителями – Савичева подарила любимому дочь. Молодые родители решили назвать малышку Анной. Отметим, последнее время Юлия ведет крайне закрытый образ жизни: не посещает светские мероприятия, не выступает и не дает интервью. 

Автор: Людмила Фоканова2 октября 2017, 14:10
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как звезды погуляли на свадьбе Савичевой

567

комментарии

Политика

Ночные рейды беспардонных американцев ужаснули МИД
Порошенко пошел на пожизненное
Киеву привиделись "несметные полчища" России в Донбассе
Каталония захлебнулась в крови

Шоу-бизнес

Врач шокирован видом инфицированной Довлатовой
Борисова навсегда останется жить с наркоманами
Бывшая любовница издевалась над больным Крисом Кельми
Роскошная Шурыгина показала свадебное платье

Проишествия

Бойня в Вегасе стала рекордной по числу жертв
Спящая ячейка "ИГ" готовила взрывы в Москве
Брокер-неудачник задушил дочь полотенцем и погиб
Основатель КВН умер после болезни

Lifestyle

Харрисон Форд сильно ударил в лицо Райана Гослинга (фото)
"Жесткий и успешный": Эрнст вошел в список мировой элиты
Пиманов опозорился с фильмом о Крыме
Во Франции нашли "голую" версию "Моны Лизы"
Шоу-бизнес

Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой

В отрыв ушла и разбитная мать дважды изнасилованной девицы
Шоу-бизнес

Оголившуюся Бузову сравнили с мальчиком

Знаменитости высказались о новоиспеченной певице
Шоу-бизнес

В семье звезды сериала "Ольга" новая смерть

Умер родной брат экс-супруга актрисы
Шоу-бизнес

Страшная болезнь и зависимости Натальи Водяновой

Всемирно известная модель вызвала недоверие своим видом

Гороскоп

Гороскоп со 2 по 8 октября 2017 года
Бизнес-гороскоп на октябрь 2017 года
Гороскоп здоровья на октябрь 2017 года
Екатерина Андреева полностью переломала себя

Фоторепортажи

Жуткие кадры расстрела прохожих в Лас-Вегасе
Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына
Как изменилась Чулпан Хаматова
Лучшие роли Олега Ефремова

Спорт

У бывшего партнера Аршавина нашли ВИЧ
Протопопов тайно кремировал умершую от рака Белоусову
Фанатка из России довела Моуриньо до истерики
Украина сломала карьеру крымской спортсменке

Регионы

Людоеды Дима и Наташа делили трапезу с лучшим другом
Женщины-рецидивистки восхитили грацией (видео)
Голая девочка спаслась от педофила в сибирском лесу
Раскрыта личность расстрелявшего сослуживцев военного
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru