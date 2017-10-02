Как изменилась Савичева после родов

Вернувшаяся в Россию после родов певица выходит из декретного отпуска. Юлия Савичева возвращается на сцену.

В своем микроблоге знаменитость сообщила, что начала работать над новой программой. После длительного перерыва выпускница "Фабрики звезд" собирается порадовать поклонников свежими хитами.

"Как же приятно, что есть вещи, которые совершенно не меняются. Очень переживала, что за год многое изменится. Мы дома. Моя команда в сборе. Новая программа на подходе. Как же я по всем соскучилась! Привет, мои дорогие!" – написала звезда на своей страничке в Instagram. Подписчики Юлии поддержали ее решение вернуться к работе и выразили радость по поводу того, что Савичева наконец-то вышла на связь.

"С возвращением, счастья Вам!", "Очень ждем", "Юль, будем рады новым долгожданным песням!", "Было скучно без нашей прелести. Удивляйтесь, волнуйтесь и радуйте нас", – пишут поклонники. Вместе с тем фолловеры обсудили внешний вид исполнительницы. Многие отметили, что после родов Юлия изменилась. Но в лучшую ли сторону, возникли разногласия. На черно-белом фото Савичева предстала в свитере, с распущенными длинными волосами и с минимумом макияжа.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Окт 1 2017 в 10:09 PDT

На снимке звезда выглядит уверенной и спокойной. Несмотря на то что фигуру на фото оценить объективно невозможно, певица кажется похудевшей. "Совсем другая, но наша) неповторимая и единственная!", "Ты очень красивая", "Красотка, конфетка", "Неудачное фото после такого долгого затишья", "Как не крути, а новые фото от вас нам нужны", – написали артистке поклонники.

Напомним, в конце сентября певица вернулась в Москву из Португалии, где проживала с мужем Александром Аршиновым. Не так давно супруги стали родителями – Савичева подарила любимому дочь. Молодые родители решили назвать малышку Анной. Отметим, последнее время Юлия ведет крайне закрытый образ жизни: не посещает светские мероприятия, не выступает и не дает интервью.