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Марьянова отправили в могилу за полмиллиона

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Проводы в последний путь – дело очень затратное. Тем более, если речь идет об элитных похоронах.
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В первый день после похорон у многих славянских народов принято нести на кладбище завтрак покойнику. Он заканчивает обряд погребения, а умершего тем самым окончательно отпускают на тот свет, ознаменовав его первую ночевку на кладбище.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

Но ушло, как говорят, только материальное тело человека, а его дух все так же живой. И по этой причине покойника нужно поминать и чтить. Правда, священники не приветствуют такие ритуалы, они считают их языческими и говорят, что умершему нужна молитва, а еду (хлеб, печенье, конфеты) лучше отнести в храм.

Родные похороненного 18 октября Дмитрия Марьянова обычай соблюли и приехали, как говорят, на 18-й дальний лесной участок Химкинского кладбища. А журналисты тем временем выяснили, во сколько обошлись похороны актера.

Как писали ранее Dni.Ru, на гроб для актера потратили 125 тысяч рублей. Именно такую сумму озвучил эксперт по организации элитных траурных мероприятий. "Это двухкрышечное изделие цвета ореха называется "Канада с колоннами". Он сделан в Северной Америке из натурального дерева ценных пород и покрыт лаком, а все крепления выполнены из бронзы. Внутри гроб обит белым шелком и итальянским постельным бархатом", – рассказал специалист.

Место на Химкинском кладбище актер получил бесплатно, но подготовка могилы и сопутствующие мероприятия стоили денег. Сотрудник ритуального агентства сообщил прейскурант на проведение элитных похорон. По его словам, 14 тысяч стоит траурный катафалк до места погребения. Похоронная сервисная VIP-бригада – это еще 35 тысяч. Комплекс услуг распорядителя похорон – 23 500. Рытье могилы и драпировка ее тканью – еще 20 тысяч. Предоставление ритуального лифта, чтобы гроб плавно опустить в могилу, – самая затратная статья. 120 тысяч рублей! Добавить сюда венки, стоимость которых доходит до 40 тысяч, услуги по отпеванию и одежду для покойного, обед-поминки – получится, что похороны стали почти в полмиллиона.

Но ведь он заслужил. И слезы сотен людей, пришедших проститься с любимым артистом, – лучшее тому подтверждение. 

Автор: Иван Губкин19 октября 2017, 16:24
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