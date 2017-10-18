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К гробу с Марьяновым выстроилась километровая очередь

Дмитрий Марьянов. Кадр youtube.com
Такого ажиотажа в Доме кино не помнят. Для цветов потребуется отдельная машина.

Продолжение: Убитая горем вдова Марьянова еле держалась на ногах на прощании с актером
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В московском Доме кино началась церемония прощания со скоропостижно скончавшимся актером Дмитрием Марьяновым. Очередь из желающих отдать последний долг актеру растянулась на несколько кварталов, а ее длина превысила километр. 

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 Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

"Такого ажиотажа мы не помним, – рассказал Dni.Ru распорядитель церемонии. – Мы даже не ожидали, что будет столько людей". 

Темно-коричневый лаковый гроб выставлен в фойе Дома кино, где Дмитрий при жизни был частым гостем – приходил на премьеры, фестивали и в знаменитый ресторан.

Почитатели таланта актера прощаются с ним под саундтрек из фильма "Выше радуги", который сделал Марьянова знаменитым. И песня Владимира Преснякова "Зурбаган" сегодня обрела новый смысл... А с экранов улыбался тот 14-летний подросток, которого полюбила вся страна.

Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

"Больно, грустно, чудовищно несправедливо", – сказал Александр Домогаров. Дмитрий Певцов, Гоша Куценко, Людмила Поргина говорили о дружбе и работе с ушедшим коллегой. Для них, как и для всех нас, впрочем, смерть Марьянова стала личной драмой. И у гроба рыдали даже мужчины. 

Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что популярный актер театра и кино умер из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

Однако вскоре появилась информация о том, будто свои последние дни Дмитрий Марьянов провел в наркоклинике. Интересно, что вдова актера Ксения Бик не стала скрывать, что смерть актер встретил далеко не в кругу родных и близких. "Никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья", – туманно сообщила вдова популярного артиста. 

Фото: Феликс Грозданов/dni.ru

18 октября 2017, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Душераздирающие фото прощания с Дмитрием Марьяновым

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