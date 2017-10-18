Гроб с Марьяновым не пустили дальше коридора

Зал Дома кино закрыли для похорон артиста. Поклонники в недоумении.

Обычно с умершими актерами прощаются на сцене Большого зала московского Дома кино. Той самой сцене, где при жизни они представляли свои картины, выступали перед зрителями, срывали аплодисменты. И были так счастливы...

Но каково же было удивление поклонников Дмитрия Марьянова, когда они увидели, что гроб с его телом выставлен в... коридоре, на затертой ногами лестнице! По толпе тут же пронесся возмущенный ропот: мол, надо же, такой хороший артист, а дальше фойе не пустили, закрыли для него главный зал!

Распорядителю траурной церемонии пришлось давать объяснение недоуменной публике: "Наш Большой зал находится на капитальном ремонте, именно поэтому панихида проходит на лестнице. Прошу прощения у всех вас. Но ведь главное не это, а любовь, которую вы сегодня принесли сюда. И не верьте сплетням желтой прессы!"



Как писали ранее Dni.Ru, проститься с актером пришли сотни людей – почитатели его таланта, коллеги, родственники. Очередь растянулась на несколько кварталов, а панихида длилась два часа. Последними к гробу пригласили вдову и дочь Марьянова. Они долго что-то шептали, гладили любимого мужа и отца по руке и целовали в лоб. Супруга артиста долго не могла насмотреться на человека, с которым была так счастлива.

А выносили гроб под песню "Зурбаган" из фильма "Выше радуги", в котором впервые – еще подростком! – появился на экране Дмитрий. Собравшиеся не могли сдержать слез. По актерской традиции, проводили Марьянова продолжительными аплодисментами.