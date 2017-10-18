Терпение Шурыгиной лопнуло после свадьбы

Диана Шурыгина долго терпела ушаты критики и грязи, которые в двойном размере выливали на нее с момента подготовки к свадьбе. Когда же 18-летняя красотка вместе с новоиспеченным мужем уехала в Сочи, а потоки оскорблений не кончились, у нее сдали нервы.

Несмотря на то что свадьба Дианы Шурыгиной и ее избранника, оператора Первого канала Андрея Шлягина (или Шлянина, как на своей страничке в Instagram указывает сама Диана), состоялась в самом начале октября, новобрачная с завидной регулярностью публикует фото с торжества, которые изредка разбавляет рекламными постами.

А сейчас Шурыгина поделилась с подписчиками фотографиями из свадебного путешествия. Влюбленные отправились в Сочи. Компанию им составили неизвестные мужчины. Видимо, это обстоятельство обеспокоило некоторых фанатов, а прочих утвердило в мысли, что свадьба – всего лишь пиар. В общем, на Диану накинулись с критикой.

Шурыгиной досталось за все: начиная с двойного изнасилования, благодаря которому она и прославилась, и заканчивая путешествием на юг России. Диана, надо отдать ей должное, долго терпела. Наконец нервы у 18-летней красотки сдали. Она опубликовала гневный пост в своем аккаунте.

"Очередной раз убеждаюсь в том, как же много неадекватных людей. Я не хотела писать этот пост, но идиотизм некоторых просто зашкаливает😡 Не потерплю насмешек и дурацких реплик в мою сторону! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – заявила Шурыгина.

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 17 2017 в 11:15 PDT

Далее Диана отметила, что ей тоже много кто не нравится, однако она не пытается высказать им свои претензии. "Не будьте быдлом, ведь можно получить то на что нарываешься. Я могу за себя постоять👿", – отметила девушка. При этом Диана сообщила, что всегда готова сфотографироваться с любым желающим, однако это не относится к тем, кто ведет себя "по-хамски".

Публикация от Диана Шурыгина ‼️Official‼️ (@_diana_shurygina_) Окт 17 2017 в 6:53 PDT

"Не ждите в ответ что я буду мило улыбаться. У меня тоже есть и чувства и эмоции. И я буду их выражать💪🏼, никогда не стану терпилой лишь потому что на земле много идиотов!" – эмоционально высказалась Шурыгина. В заключение девушка с благодарностью обратилась к поклонникам, которые поддерживают ее. "Тем кто поддерживает меня, и просто воспитанным людям огромное спасибо за то что вы есть😘😘😘 ", – написала Диана Шурыгина.