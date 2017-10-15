После развода Бледанс отказалась от мужчин

Эвелина Бледанс поделилась со своими подписчиками в Instagram мыслями и переживаниями. Актриса призналась, что не сможет привести в дом другого мужчину.

"Выехала со спектакля в Подмосковье. Путь не близкий.. . СЕмика уложить не упею ... И поваляться с ним, и понежиться... 😇 он только моя отдушина, да работа... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Эвелина Бледанс.

"Опять себе самой постель разогревать 😡", – пожаловалась актриса. Вместе с тем, она заметила, что никто не ограничивает ее в поиски нового мужчины после расставания с Александром Семиным. "Понимаю, что можно где-то и гульнуть при желании ( я птица нынче вольная) , но привести в дом другого мужчину я навряд ли смогу... По крайней мере сейчас я абсолютно уверенна, что не сделаю этого никогда!", – призналась Эвелина Бледанс.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Окт 14 2017 в 10:57 PDT

"И каким бы "железным Феликсом" я не была– тяжело всё это.... тяжело ...", – призналась актриса. Напоследок она обратилась к подписчикам за советом, помощью и поддержкой. "А как вы переживали развод? Долго? Наладилось на душе?", – спросила она.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Окт 7 2017 в 6:35 PDT

Подписчицы рассказали о собственном жизненном опыте. У кого-то самый тяжелый период пришелся на первые полгода после расставания, кому-то потребовался год. Однако почти все они пришли к выводу, что время – лучшее лекарство.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Сен 29 2017 в 11:44 PDT

Отметим, не так давно актриса опубликовала на своей странице в Instagram подробный фотоотчет с отдыха на яхте с молодым мускулистым красавцем. Личности своего спутника актриса раскрывать не стала, зато поделилась кадрами, которые во всех ракурсах позволяли оценить внешние достоинства ее нового спутника. После молодой человек на фотографиях Бледанс не появлялся.