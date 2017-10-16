На миллионное наследство Марьянова нашлось много претендентов

Актер хорошо зарабатывал и имел квартиру, дачу, счета. На все это уже есть претенденты.

Тяжбы за наследство скоропостижно скончавшегося Дмитрия Марьянова, скорее всего, не будет. В 2015 году актер узаконил отношения с психологом из Харькова Ксенией Бик, родившей ему дочь. А еще у артиста есть сын Даниил, матерью которого является модель и танцовщица Ольга Аносова. Парню еще нет и 30. На данный момент эти трое – основные претенденты на имущество актера. По закону дети и жена должны разделить наследство в равных долях.

Надо сказать, что имущество Марьянов нажил приличное. Например, владел трехкомнатной квартирой на Хорошевском шоссе в Москве. Дмитрий не раз признавался, что ему порой не хочется выбираться из своей "берлоги", и нет ни одного человека, кому бы не понравилось у него в гостях.

Апартаменты эти – с ярко выраженным мужским характером: сдержанны, по-итальянски эстетичны, функциональны и полны уюта. Ремонт здесь длился восемь месяцев, а актер в этот период находился в Одессе на съемках, полностью доверившись другу-дизайнеру. И не ошибся – все было сделано качественно и четко по проекту.

Например, мебель выполнена на заказ тульскими мастерами. Двери с медными ручками, шкаф, комод и скамья в длинном коридоре тоже изготовлены ими. А у входной двери висит рында, в которую Дмитрий всегда звонил, возвращаясь домой... Ориентировочная стоимость такого жилья – 45 миллионов рублей.

Кроме того, у Марьянова был роскошный дом на Новорижском шоссе. Его Дмитрий построил практически собственными руками. По разным оценкам, стоимость особняка превышает 90 миллионов рублей.





Очевидно, у актера были и банковские счета – он много снимался и хорошо зарабатывал. Фильмография и список теле– и кинопроектов, в которых принимал участие Марьянов, превышает 80 названий. Даже в кризис он не уменьшал финансовые аппетиты и не соглашался работать за низкий гонорар.

"Я услышал по радио, а потом прочитал в интернете и газетах о том, что руководители всех телеканалов решили урезать бюджет телесериалов, в первую очередь – за счет уменьшения гонораров артистам, особенно известным и популярным. Не очень известные и без того получали гроши. Но теперь и нам хотят платить в два-три раза меньше. При этом цена за минуту рекламы на телеканалах не упала. Значит, на мой взгляд, на нас просто хотят еще больше заработать, поэтому я готов убеждать коллег не идти на уступки", – говорил Марьянов незадолго до смерти.

