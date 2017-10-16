На миллионное наследство Марьянова нашлось много претендентов

Эксклюзив Особое мнение Интервью Браку Шурыгиной осталось два месяца Пугачева пришла к Юдашкину в мини-шортах

Выбор читателей

Свадьба изнасилованной Шурыгиной закончилась мордобоем
Роскошная Шейк побила выскочку Бузову
В изнасилованной Шурыгиной признали сестру Бузовой
Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Самбурская добила Бузову флейтой
партнеры
Понедельник 16 октября
Лента новостей
10:55
Полет на Луну откроет тайны Земли
10:46
Скорая оправдалась за медлительность при трагедии с Марьяновым
10:41
Рубль направляется к годовым минимумам по доллару
10:35
Горячая телеведущая покорила Сеть своими ягодицами
10:30
После ужасной новости Хворостовский отметил юбилей
10:24
Экс-модель Playboy продает гламурные гробы
10:00
В центре Москвы застрелили мужчину
09:43
Частое окрашивание волос может привести к раку груди
09:40
Найдено средство от старости
09:27
На юге Москвы в ДТП с КамАЗом погибли два человека
09:10
От Елизаветы II сбежали 14 поваров
09:10
Белая Вдова учила 12-летнего сына отрезать головы
08:43
Как жил Дмитрий Марьянов
08:41
Запад бросил Украину без денег
08:34
Россиянам будет проще копить на пенсию
08:17
Офис в центре Москвы обокрали на 12 млн рублей
00:30
Московские оппозиционеры выписали себе премии
18:22
Форум в Петербурге развеял миф об изоляции России
17:51
Лихач разогнался до 270 километров в час на МКАД (видео)
17:30
Модель из России из мести утопила Mercedes жениха
16:34
После развода Бледанс отказалась от мужчин
16:08
Певица закатила скандал на шоу "Голос"
15:43
Репер Гуф потерял сына
15:16
"ЕР" и Минфин доработают проект бюджета
15:13
Адвокат дал шанс браку Аршавина
14:49
Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
14:23
Звезда "Битвы экстрасенсов" соблазняет высоких девушек хозяйством
13:53
Басков пустился в пляс после обмана Лопыревой
13:45
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
13:35
Багдасарян показала соблазнительные формы
13:26
В Таиланде утонул турист из России
13:20
Дмитрий Маликов страдает от одержимости
12:57
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
12:30
Николай Басков удивительно похорошел
12:26
На борту самолета UTair произошла авария
12:21
Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку
11:58
Звезда "Дома-2" собирает деньги на борьбу с раком
11:32
Беременная подруга обвинила сына Шукшиной в избиении
11:04
Юлия Ковальчук показала первое фото дочки
10:47
Участница "Битвы экстрасенсов" стала задыхаться на съемках
10:20
На записях с рухнувшего Ту-154 услышали взрыв
10:02
Подросток угнал самолет и убил отца-душегуба гантелью
09:57
Пенсионерка разбилась при падении из окна на севере Москвы
22:39
Межпарламентский союз становится аналогом ООН
18:13
Володин поблагодарил Турцию за позицию по ПАСЕ
18:11
Сыну покойной Барановской нашли новый дом
18:10
Вячеслав Володин посетит Ирак
17:40
Сербия выступает за возвращение России в ПАСЕ
17:23
ТПК примет пассажиров в ноябре
17:20
В Сеть утекло видео с тайной свадьбы Сати Казановой
17:20
Похудевшая на 25 кг Долина в одном халате сбежала от мужа
16:53
Россия и Индия расширяют сотрудничество на уровне парламентов
16:51
Парализованному Буйнову поставили неутешительный диагноз
16:45
В Москве полуторагодовалый ребенок погиб при падении из окна
16:36
Володин анонсировал возрождение российско-французской комиссии
16:14
Россия и Иран укрепляют парламентское сотрудничество
16:12
Собчак взяла интервью у Путина
15:35
Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
15:14
В Москве украли орбиты планет с монумента Солнечной системы
15:02
Собчак в прозрачном платье выставила обвисшую грудь
14:46
Под Москвой зарезали 24-летнего мужчину
14:28
Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
13:58
Водительские удостоверения в России стали выдавать по новым правилам
13:36
Приемная дочь футболиста-алкоголика оказалась секс-бомбой
13:20
Звезда "Дома-2" накинулась на беременную Рапунцель
13:14
ПАСЕ ищет пути сближения с Россией
13:01
В Петербурге стартует ассамблея Межпарламентского союза
12:55
Москвич упал с балкона 20 этажа и выжил
12:43
Бывшая невеста "отменила" свадьбу Баскова
12:17
На юго-востоке Москвы произошло крупное ДТП
12:04
Доведенная до отчаяния Вера Васильева выпила керосин
11:30
В тоннеле московского метро застрял поезд нового поколения
11:17
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
10:35
Тюрин сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова
10:03
Прилучный и Муцениеце используют друг друга
10:01
В Москве "Газель" насмерть сбила перебегавшего дорогу пешехода
22:00
Аршавин снова женится
21:47
Алкоголик Осин назвал завязавшую Борисову конченным человеком
21:46
Новый вирус-вымогатель угрожает владельцам смартфонов
21:39
В Петербурге выжил сбитый электричкой мужчина
21:16
Сестра рассказала правду о жизни погибшей в Доминикане россиянки
21:06
Ученые нашли край Млечного пути
21:00
Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы
20:57
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 10
20:52
Аршавину подменили жену
20:47
Голая москвичка с зонтом прошлась под дождем (видео)
20:34
Оргазм делает женщин умнее и выносливее
20:29
Любовница полковника Захарченко осталась без квартиры
20:05
Молодоженов жестоко наказали за оральный секс
19:56
Электрик-стриптизер уронил Сябитову на "Давай поженимся"
19:34
Сбитого под Пермью лося заподозрили в пьянстве
19:31
Неверов представил генсовету "ЕР" нового секретаря
19:17
В Стамбуле расстреляли школьников
19:17
Голая актриса сорвалась со скалы во время фотосессии
19:11
Ковальчук поздравляют с рождением ребенка
19:00
США перебрасывают морпехов в Норвегию
18:37
За нелепую смерть голой россиянки заплатят 3,4 миллиона
18:36
Гознак оправдался за скандал с новыми купюрами
18:18
Тяга к знаниям продлевает жизнь
18:16
Дворкович после операции пришел к Путину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова
Андрей Малахов вернулся на Первый канал
Армен Джигарханян пропал после ссоры с супругой
Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет
Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"
Шоу-бизнес

На миллионное наследство Марьянова нашлось много претендентов

Дмитрий Марьянов. Кадр из фильма "Вышибала" (2016)
Актер хорошо зарабатывал и имел квартиру, дачу, счета. На все это уже есть претенденты.
прочитано 3529 раз

Тяжбы за наследство скоропостижно скончавшегося Дмитрия Марьянова, скорее всего, не будет. В 2015 году актер узаконил отношения с психологом из Харькова Ксенией Бик, родившей ему дочь. А еще у артиста есть сын Даниил, матерью которого является модель и танцовщица Ольга Аносова. Парню еще нет и 30. На данный момент эти трое – основные претенденты на имущество актера. По закону дети и жена должны разделить наследство в равных долях. 

ПО ТЕМЕ

Шокирующие подробности скоропостижной смерти Марьянова

Актер Дмитрий Марьянов внезапно умер в 47 лет

Надо сказать, что имущество Марьянов нажил приличное. Например, владел трехкомнатной квартирой на Хорошевском шоссе в Москве. Дмитрий не раз признавался, что ему порой не хочется выбираться из своей "берлоги", и нет ни одного человека, кому бы не понравилось у него в гостях.

Апартаменты эти – с ярко выраженным мужским характером: сдержанны, по-итальянски эстетичны, функциональны и полны уюта. Ремонт здесь длился восемь месяцев, а актер в этот период находился в Одессе на съемках, полностью доверившись другу-дизайнеру. И не ошибся – все было сделано качественно и четко по проекту.

Например, мебель выполнена на заказ тульскими мастерами. Двери с медными ручками, шкаф, комод и скамья в длинном коридоре тоже изготовлены ими. А у входной двери висит рында, в которую Дмитрий всегда звонил, возвращаясь домой... Ориентировочная стоимость такого жилья – 45 миллионов рублей.

Кроме того, у Марьянова был роскошный дом на Новорижском шоссе. Его Дмитрий построил практически собственными руками. По разным оценкам, стоимость особняка превышает 90 миллионов рублей.


Очевидно, у актера были и банковские счета – он много снимался и хорошо зарабатывал. Фильмография и список теле– и кинопроектов, в которых принимал участие Марьянов, превышает 80 названий. Даже в кризис он не уменьшал финансовые аппетиты и не соглашался работать за низкий гонорар. 

"Я услышал по радио, а потом прочитал в интернете и газетах о том, что руководители всех телеканалов решили урезать бюджет телесериалов, в первую очередь – за счет уменьшения гонораров артистам, особенно известным и популярным. Не очень известные и без того получали гроши. Но теперь и нам хотят платить в два-три раза меньше. При этом цена за минуту рекламы на телеканалах не упала. Значит, на мой взгляд, на нас просто хотят еще больше заработать, поэтому я готов убеждать коллег не идти на уступки", – говорил Марьянов незадолго до смерти.

Автор: Иван Губкин16 октября 2017, 10:32

комментарии

Политика

Путин готовит очень важное заявление
Санкции США оказались бессмысленными
США обвинили Россию в сговоре с покемонами
Запад опорочил любовь Путина к животным

Шоу-бизнес

Бабкина о свадьбе с Гором: Эта ответственность меня уничтожит
Смерть Марьянова стала кошмаром
У мужа Михалковой появилась другая женщина
Перед трагедией Марьянов связался с бывшей женой

Проишествия

Тюрин сам пришел к следователям из-за убийства Вороненкова
Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина
В Антарктиде массово гибнут птенцы пингвинов
Москвичка угнала машину неторопливого таксиста

Lifestyle

Критика сериала "Спящие" обрадовала Бондарчука
Что спасает больного раком Успенского
Москвичей учат языку музыки
Книги помогают генерировать новые идеи
Шоу-бизнес

Перебравший Градский устроил переполох на "Голосе"

Наставники полностью сформировали свои команды
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук показала первое фото дочки

Певица, ведущая и актриса поделилась снимком на своей странице в Instagram
Шоу-бизнес

Седокова отказалась от ребенка

Артистка продолжает развеивать слухи, появляющиеся из-за умелого фотомонтажа
Шоу-бизнес

Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова

Вдове потребовалась медицинская помощь

Гороскоп

Прилучный и Муцениеце используют друг друга
Аршавин снова женится
Совет на выходные
Зачем хитрец Егор Крид пришел на шоу "Холостяк"

Фоторепортажи

Багдасарян показала соблазнительные формы
Николай Басков удивительно похорошел
Приемная дочь футболиста-алкоголика оказалась секс-бомбой
Горячие фото сорвавшейся со скалы голой актрисы

Спорт

Шарапова расплакалась перед возвращением в Россию
Овечкин довел до слез онкобольного ребенка
Тарасова похвалила Медведеву за смелый поступок
Фуркад пристыдил Губерниева

Регионы

Врачи трижды за сутки спасали упавшую с трапа в Пулково девочку
Недовольный клиент заколол шампуром парикмахера на глазах прохожих
Под Москвой молодую женщину жестоко убили из-за долга
Девочку под Воронежем за съеденный маргарин избивал отчим
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru