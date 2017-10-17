Обвиненный в госизмене тесть не может проститься с Марьяновым

Тестя покойного Дмитрия Марьянова Владимира Бика лишь пару дней назад выпустили из СИЗО. Однако экс-начальник департамента контрразведки СБУ не сможет прибыть на прощание с артистом, потому что находится под домашним арестом.

После смерти Дмитрия Марьянова его супруга Ксения Бик осталась одна с дочкой Анфисой. Ее родители живут в Харькове. Мало кто знает, что отец Ксении – бывший глава департамента контрразведки СБУ генерал Владимир Бик – находится под следствием. Его лишь два дня назад выпустили из СИЗО под домашний арест. Мужчина волнуется, что не сможет посетить церемонию прощания с именитым зятем.

"Он очень переживает, что не может попрощаться с Дмитрием. И пока не может ничего комментировать. Я сам только один раз связался с генералом – выразил ему свои соболезнования", – цитирует адвоката Бика Валентина Рыбина сайт "Комсомольская правда в Украине". Но зато на похороны Дмитрия Марьянова выехала супруга Бика.

Как напоминает издание, бывший начальник департамента контрразведки СБУ Владимир Бик обвиняется в государственной измене в форме предоставления представителям иностранной организации (ФСБ) помощи в проведении подрывной деятельности против Украины. По сообщению военной прокуратуры, якобы в конце 2013 – начале 2014 года четверо высокопоставленных сотрудников СБУ, в их числе и Владимир Бик, организовали через серверы Центра информационной безопасности ФСБ России загрузку в интернет видеоматериалов, которые дискредитировали Евромайдан. Бик отрицает все обвинения и дело против себя называет местью со стороны бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что популярный актер театра и кино умер из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии. Похороны Дмитрия Марьянова состоятся 18 октября на Химкинском кладбище, вход будет открыт для всех желающих. Прощание с артистом пройдет в этот же день в Доме кино.