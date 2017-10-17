Вдова раскрыла подробности смерти Марьянова

Журналисты поговорили с вдовой Дмитрия Марьянова Ксенией Бик. Женщина объяснила, почему они так долго скрывали свои отношения, и сообщила, что в последний день жизни актера рядом с ним были чужие люди.

Дмитрий Марьянов и Ксения Бик тщательно скрывали свои отношения до тех пор, пока наконец не оформили свои отношения официально. Только тогда выяснилось, что пятилетняя дочь Ксении Анфиса на самом деле не от предыдущего мужчины, а от Дмитрия.

"Сейчас, после его смерти, я могу сказать вот что – люди смотрели на нас и говорили: "Так не бывает". Я психотерапевт, я работаю с людьми, я знаю, что такое жизни людские, разрушенные судьбы… То, что было между нами, – это было нечто экстраординарное. Мы поэтому так хранили наши отношения и не выставляли их напоказ, потому что воспринимали их как что-то неимоверное. Мы не могли объяснить, почему полюбили друг друга. Наверное, такое случается раз в столетие", – убеждена Бик.

Все вечера вместе они любили проводить дома. Дмитрий обожал читать на ночь дочери, причем часто сам придумывал сказки на ходу. "Я за ним записывала эти сказки. Думали с ним, что, может, какую-то книгу из них сделаем… У нас была куча планов…" – отметила Ксения.

А вот в последний день жизни Марьянова ни жены ни дочери рядом не оказалось. "И никаких друзей с ним рядом не было. С ним было рядом много людей, но это точно не друзья. Когда ему стало плохо, скорая посоветовала ехать в больницу своим ходом, так как ее пришлось бы ждать долго", – объяснила вдова.

Ксения призналась, что у Дмитрия был тромбоз. "У него был тромб в ноге и больше года стоял фильтр. Он пил разжижающие, мы очень часто проверялись, так как он переживал, сдавал анализы – все было в порядке. Но он страдал от тромбоэмболии (официальная причина смерти) только шесть секунд перед кончиной – когда этот тромб оторвался", – заключила Бик.

Дочь Анфиса тяжело переживает смерть отца. Однако за пару дней до трагического события девочка себя странно вела. "Она предчувствовала его смерть. Два дня накануне очень плохо ходила в школу, хотя всегда это делала с большим удовольствием. А тут она перед тем, как выйти из дома, упрямилась и начинала плакать. Я спрашивала, в чем дело, а она отвечала: "Мамочка, мне так плохо: я везде вижу папу", – цитирует Ксению Бик Woman`s Day.