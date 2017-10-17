Перед смертью Марьянов буянил в наркоклинике

Журналисты пообщались с бывшим пациентом реабилитационного центра, где провел свои последние дни актер Дмитрий Марьянов. По его рассказам, артист якобы буянил в клинике, требуя какой-то ноутбук.

Журналисты связались с мужчиной, который был клиентом реабилитационного центра, куда поместили Дмитрия Марьянова, по телефону. Человек рассказал историю со слов своего приятеля: "У меня есть друг, который оттуда недавно выписался. Он мне эту ситуацию рассказывает. Я перезваниваю ему, он говорит: "Я сам видел, как его привезли. У него была белая горячка. Он там искал какой-то ноутбук все время, в течение двух дней что ли. Ему дали какой-то ноутбук, он хотел там что-то разорвать". Насколько я понял, ему вкололи два кубика галоперидола, чтобы не буянил. Как дальше пошла ситуация – я точно не помню. Я не видел, видел мой товарищ", – приводит слова клиента клиники РЕН ТВ.

По словам мужчины, в клинике удерживали "безвольных" людей. "Это какой-то беспредел. Пока у человека деньги есть, они будут разводить", – пожаловался бывший пациент реабилитационного центра. При этом он сообщил, что у лечебницы есть второе здание по другому адресу. А еще мужчина отметил, что в клинике не было медицинского персонала.

Ранее работники СМИ выяснили у хозяина соседнего с клиникой участка, что "в этом доме лечили наркоманов". А еще, по некоторой информации, "скорую" Дмитрию Марьянову как раз вызвали из реабилитационного центра, где тот находился в течение нескольких дней.

Самое интересное, что родственники покойного актера до сих пор не знают, кто его привез в больницу. Об этом журналистам рассказал брат Дмитрия Марьянова Михаил. "На какой машине, кто вез, нам не сказали", – заявил он.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что популярный актер театра и кино скончался из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

