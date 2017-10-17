Режиссер Алла Сурикова о загулах и жене Дмитрия Марьянова

Алла Сурикова высказалась о личной жизни Дмитрия Марьянова. По словам прославленного режиссера, с обретением семьи актер сильно изменился, забросив все свои загулы.

В ноябре 2015 года Дмитрий Марьянов приезжал со своей женой Ксенией и дочкой Анфисой в Тулу на фестиваль комедий "Улыбнись, Россия!", которым руководит режиссер Алла Сурикова. Тогда ему вручили приз за талантливое исполнение нового образа полицейского XXI века в картине "Норвег" Алены Званцовой.

"А он вышел на сцену со всей своей семьей. Я посмотрела на его жену и подумала о том, что в основном артисты его возраста женятся на длинноногих блондинках. Но Дима нашел женщину совсем другую – четкую, понимающую его, поющую. Дима говорил, что они много лет живут вместе. По крайней мере, девочка называла его папой и любила. Они были счастливы и влюблены друг в друга", – поделилась воспоминаниями Сурикова.

По признанию режиссера, ее очень тронула эта картина, от которой веяло светлой неподдельной радостью. "Если верить желтой прессе, то свое Дима отгулял, были у него какие-то загулы и выгулы, но обретение фундамента в виде семьи сделало его совершенно другим. И он так этому радовался и с такой артистичностью пел вместе с женой и дочкой! Это было так красиво, приятно и трогательно!" – цитирует режиссера "Московский комсомолец".

Когда Сурикова узнала, что у Марьянова оторвался тромб, она подумала, что удивительно часто это происходит у молодых людей. "Антон Барщеский тоже умер из-за того, что оторвался тромб. Он даже моложе Димы был. Что это? Каким образом должны проверяться люди, не только молодые, но и пожилые, чтобы понимать, что неожиданная смерть не застанет их в дороге? Тромб сидит где-то в сосуде, ведет себя до поры до времени тихо– оторвется он или нет? Нельзя ли с ним договориться заранее, чтобы он пошел куда-нибудь в другое место? Какая-то очень грустная история. Очень жаль Диму", – призналась Сурикова.

Если бы была возможность, режиссер с удовольствием поработала с Марьяновым. Она сказала в заключение: "Я все время вспоминала нашу первую встречу, думала о том, что если появится роль, достойная его таланта и внешних данных, то с удовольствием с ним поработаю. В нем была мужская харизма, открытое обаяние".

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Он почувствовал себя плохо, когда отдыхал у друзей на даче. По информации Telegram-канала Mash, судмедэксперты подтвердили, что актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался из-за оторвавшегося тромба. Специалисты уточнили: произошла закупорка легочной артерии.

