Стресс, алкоголь или спорт: что погубило актера Марьянова

Известный врач Ольга Молчанова назвала возможные причины смерти актера Дмитрия Марьянова. По ее словам, это стресс, злоупотребление алкоголем или физические перегрузки.

По мнению ведущего научного сотрудника Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ольги Молчановой, отхождение тромба, из–за которого трагически оборвалась жизнь актера Дмитрия Марьянова, мог спровоцировать один из трех факторов: стресс, злоупотребление алкоголем или спортивные нагрузки.

"Изначально образованию тромбов способствует повышенная свертываемость крови. Эта особенность может быть у человека от рождения либо появляется с возрастом. Очень многое зависит от образа жизни – у тех, кто мало двигается, риск закупорки сосудов тромбами намного выше, потому что снижается эластичность кровеносных сосудов, в том числе их способность быстро расширяться при необходимости", – цитирует врача сайт газеты "Комсомольская правда".

"Также стенки сосудов повреждаются при курении и злоупотреблении алкоголем, потому что в организм попадают ядовитые вещества, вызывающие хроническое воспаление, – продолжает Молчанова. – Смертельно опасный отрыв тромба может случиться из-за сильной физической перегрузки или, что нередко бывает, из-за стресса. При психоэмоциональной перегрузке выделяются гормоны стресса – адреналин, норадреналин, которые сужают сосуды. В этой ситуации, даже если тромб не оторвется и окажется не очень крупным, исход все равно может быть смертельным, поскольку сосуд полностью закупоривается из-за сильного сжатия".

При этом врач утверждает, что шансы на спасение Марьянова были, но их в значительной мере могла снизить алкогольная зависимость артиста. "Если у человека есть хронические заболевания, то ситуация серьезно ухудшается", – утверждает Молчанова.

Дмитрий Марьянов стал популярным, сыграв главную роль в фильме "Выше радуги". Актер снялся в таких картинах, как "День радио", "Графиня де Монсоро", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город". Также играл в театре, в том числе в "Ленкоме" и на сцене Театра Моссовета.