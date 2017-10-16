Марьянова насильно держали в лечебнице для наркоманов

Местные жители утверждают, что дом, из которого актеру Дмитрию Марьянову вызвали скорую, использовался как частная клиника для наркозависимых. Верхние окна коттеджа наглухо закрыты ставнями.

Журналистам телеканала "РЕН ТВ" удалось пообщаться с хозяином соседнего участка. По словам мужчины, "в этом доме лечили наркоманов". Он рассказал, что однажды из предполагаемой клиники сбежал пациент. "Я не знаю, поймали его, нет. Он просто прятался", - сказал мужчина.

Подобную информацию сообщили местные жители и корреспонденту "Комсомольской правды". "Насколько я понимаю, здесь единовременном бывает до десятка пациентов, за которыми приглядывают пара медиков и пара санитаров. Так-то все тихо. Мы пациентов даже не видим. Только сотрудников. Например, по утрам они вот тут в магазин ходят продукты покупать. Штук пятнадцать батонов и что-то ещё по мелочи", – рассказали соседи загадочного дома.

Кроме того, журналисты утверждают, что к ним обратился человек, который проходил лечение в этой "частной клинике" одновременно с актером. Он рассказал, что Марьянова доставили в "реабилитационный центр" с симптомами сильного похмелья. Якобы Дмитрий Юрьевич имел запойный вид.

"Потом началась "белая горячка", он начал бредить. Медиков там не было никаких. Ни о чем вроде капельниц речи не шло. Дистанционно разговаривали с каким-то врачом, который посоветовал колоть галоперидол, аминазин, клофелин. Если не помогала маленькая доза, дозу увеличивали. Потом он уснул", – заявил собеседник "РЕН ТВ".

По его словам, после нескольких дней пребывания в "клинике", актер засобирался домой. Однако его насильно оставили в учреждении. "Начали снова колоть лекарства. Наверное, организм человека просто не выдержал. Наверное, все это привело к тому, что тромб оторвался", – предположил мужчина.

Отметим, что родственники погибшего актера до сих пор не знают, кто привез Дмитрия Марьянова в больницу. Об этом журналистам "Комсомольской правды" рассказал брат покойного, Михаил. "На какой машине, кто вез, нам не сказали", – заявил он.