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Сбежавший от жены Джигарханян подает на развод

Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян. Фото: личный архив
Известная ведущая Оксана Пушкина сообщила о том, что Армен Джигарханян готовит документы на развод с молодой женой. Артист настроен оптимистически: он намерен поправиться и вернуться к работе.
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Оксана Пушкина ошеломила журналистов сенсационной новостью – ее друг Армен Джигарханян в ближайшее время станет свободным мужчиной. "Готовит документы на развод. Обратился к сотрудникам театра, в котором выразил недоверие директору и двум ее замам, по юридическим и финансовым вопросам. А так же просил не паниковать. Он скоро поправиться и вернется к работе!" – рассказала Пушкина.

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По словам ведущей, никаких заявлений в полицию на Виталину Цымбалюк-Романовскую Джигарханян не писал. "В полицию пишет она, причем полную ложь и бред!" – цитируют Оксану Пушкину "7 Дней".

В настоящее время Армен Джигарханян находится на лечении в 57-й городской больнице Москвы, его состояние оценивается как средней тяжести. Это стало известно представителям СМИ благодаря медикам, которые работают в учреждении. "Да, он у нас. Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", – приводят слова специалиста РИА Новости.

По словам медика, Армен Джигарханян попал в больницу 10 октября. Его состояние, как рассказал врач, более-менее стабильное. Интересно, что супруга прославленного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская не общается в представителями СМИ и не отвечает на звонки.

Напомним, несколько дней назад в полицию поступило заявление от жены Армена Джигарханяна. Виталина заявила о пропаже артиста. "У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались", – рассказала журналистам Цымбалюк-Романовская. Как оказалось, объявились старые друзья артиста Айрапет Оганесян и Артур Согоманян. С ними он ушел в неизвестном направлении и перестал выходить с женой на связь.

Тем не менее, Виталина с ним один раз говорила. "Он сказал, что убьет меня. Я ничего не понимаю", – добавила она. Вскоре Джигарханян нашелся в одной из столичных клиник. "Его туда привезли почти в состоянии комы. У него диабет", – сообщила Цымбалюк-Романовская. Увидеться с мужем ей так и не удалось. Более того, согласно сообщениям некоторых СМИ, актер написал на благоверную заявление в полицию и обвинил в попытках убийства, чтобы завладеть его имуществом.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой 25 февраля 2016 года. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе. На торжество были приглашены только самые близкие друзья.

Автор: Наталья Аряева16 октября 2017, 15:13
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