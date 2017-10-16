Несчастья преследовали Дмитрия Марьянова

Дмитрий Марьянов был талантливым актером, а еще его обожали женщины. Однако артисту катастрофически не везло в личной жизни.

Первые серьезные романтические отношения у Дмитрия Марьянова начались в Щукинском училище. Его возлюбленной стала будущая звезда фильма "По прозвищу Зверь" Татьяна Скороходова. Роман продержался только три года. По признанию Марьянова, он так переживал разрыв, что буквально за неделю поседел. Тем не менее, бывшие влюбленные сумели сохранить теплые отношения и общались аж до весны нынешнего года.

Затем Марьянов заинтересовался моделью Ольгой Аносовой. Женщина не только снималась в клипах, но и училась во ВГИКе. В 1996 году Ольга подарила Дмитрию сына, которого назвали Даниилом. Однако Аносова так и не дождалась предложения руки и сердца и порвала с Марьяновым. Несмотря на разрыв, актер занимался сыном, не жалел на него денег. Именно Дмитрий оплачивал учебу мальчика в престижной школе.

Интересно, что и с Аносовой Марьянов остался в хороших отношениях. "Диме я всегда буду бесконечно благодарна. Он подарил мне главное в жизни – ребенка. Мы сохранили очень теплые дружеские отношения. И даже советуемся друг с другом по поводу наших вторых половинок", – приводит слова Ольги Starhit.

Потом в жизни Марьянова появилась другая модель – красавица Евгения Хиривская-Брик. Их отношения длились на протяжении пяти лет. В итоге, модель и актриса ушла от Марьянова к режиссеру Валерию Тодоровскому, который не стал тянуть с оформлением отношений, дав понять, что настроен более чем серьезно.

Дмитрий недолго страдал от одиночества. На горизонте у актера замаячила танцовщица Ольга Силаенкова. Красотка сопровождала Марьянова во всех поездках. Однако та же Аносова отозвалась о Силаенковой крайне негативно. "Девочка ничего из себя не представляла и, как только у нее появился Димка, тут же уселась ему на шею. Перестала работать. Только и делала, что устраивала разборки", – заявила экс-возлюбленная актера и мать его сына.

По всей видимости, Марьянова такое положение вещей не устроило и он с Силаенковой расстался. В то время актер увлеченно занимался фигурным катанием – Дмитрий принимал участие в съемках шоу "Ледниковый период". Его партнершей была прославленная спортсменка Ирина Лобачева. Вначале ни о каком романе и речи не шло – Ирина тяжело переживала разрыв с мужем Ильей Авербухом. Марьянов утешал фигуристку. Постепенно дружеское участие перешло в иную плоскость. Дошло до того, что Марьянов привел Лобачеву на съемочную площадку. Она впервые в жизни снялась в кино "Мой несносный дед". Кстати, во время съемок отношения и завершились.

Как компетентно передает сайт "Комсомольская правда", у Марьянова была "бракофобия". "Тяжело встретить женщину, которая вытерпит нашу актерскую жизнь. Это же часто съемки ночные, в других городах, куча поклонниц, плюс отсутствие материальной стабильности, различные внутренние кризисы. Какая женщина это выдержит?" – задавался риторическим вопросом актер. Позже он признался, что просто боялся потерять “сексуальную разнузданность”.

Отметим, что Марьянову не везло не только в отношениях с женщинами. С актером довольно часто бывали несчастные случаи. Однажды Дмитрий решил продемонстрировать гостям силищу богатырскую, отжавшись дома на шведской стенке – а та вдруг упала. В другой раз с Ольгой Силаенковой отправился зимой погружаться на Байкал, а под ними вдруг треснул полутораметровый лед – еле спаслись. Когда отдыхал с друзьями на даче решил сделать сальто в воду, но что-то пошло не так и актер свернул шею. К счастью, друзья быстро отвезли в больницу. А еще во время съемок Дмитрий сломал руку, тогда доигрывал в гипсе.

Все изменилось, когда Марьянов познакомился с Ксенией Бик. Психолог из Харькова была на 17 лет младше актера и далеко не сразу поддалась его чарам. В сентябре 2015 года Дмитрий и Ксения официально оформили отношения. Вскоре выяснилось, что маленькая дочь Анфиса, которую воспитывала Ксения, вовсе не от предыдущих отношений, а от Дмитрия. Семья выходила в свет и производила впечатление идеальной. Казалось, Дмитрий Марьянов наконец счастлив...