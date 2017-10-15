Армен Джигарханян пропал после ссоры с женой

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская обратилась в полицию Москвы за помощью. По ее словам, актер Армен Джигарханян пропал из дома несколько дней назад.

"У Армена из-за его болезни иногда случаются вспышки гнева. Недавно мы поругались", – цитирует Life.ru супругу Армена Джигарханяна. Неожиданно объявились старые друзья артиста, Айрапет Оганесян и Артур Согоманян. С ними он исчез в неизвестном направлении и почти перестал выходить с женой на связь.

"С тех пор я его не видела, но один раз говорила", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская. "Он сказал, что убьет меня. Я ничего не понимаю", – добавила она. За помощью в поисках сбежавшего мужа пианистка обратилась в полицию.

Вскоре Армен Джигарханян нашелся в одой из столичных клиник. "Его туда привезли почти в состоянии комы. У него диабет", – рассказала Виталина Цымбалюк-Романовская. Увидеться с мужем ей так и не удалось. Более того, актер написал на свою благоверную заявление в полицию. Сообщается, что он обвинил ее в попытках убийства, чтобы завладеть его имуществом.

Напомним, Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская стали мужем и женой 25 февраля 2016 года. Церемония бракосочетания прошла в Гагаринском ЗАГСе. На торжество были приглашены только самые близкие друзья. 36-летняя Виталина выбрала скромное белое платье чуть ниже колен и короткий белый пиджак с золотыми пуговицами. Прическу невесты украшали орхидеи.

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Окт 1 2017 в 11:23 PDT

Тайная свадьба влюбленных, чья разница в возрасте составляет 44 года, стала настоящей сенсацией для общественности. "У нас ситуация не совсем стандартная, но мои родители, зная мой характер, даже не пытались меня отговорить от этого брака, зная, что все равно я поступлю по-своему. И лучше, чем Армен Борисович, не найду точно. Мама всегда мечтала мне сшить свадебное платье, и мы единогласно утвердили фасон – платье-смокинг цвета шампанского", – рассказала в интервью Виталина.

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Сен 27 2017 в 8:33 PDT

Бывшая жена артиста Татьяна Власова рассказала, что молодая супруга не разрашала видеться ей с Джигарханяном. "Я все еще никак не могу вырвать его из сердца...", – призналась она. "Помню, он как-то в годы нашего супружества сказал: "Я тебя никогда не оставлю. Это же как отрубить руку". Сейчас я бы его спросила: "Нормально тебе "без руки"?"... Я любила Армена!" – добавила Татьяна Власова.