Молодая жена Джигарханяна рассказала о расставании

Супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская дала откровенное интервью. Она рассказала о новой квартире и о том, почему проще расстаться с человеком, чем выяснять отношения.

В прошлом году в театре Армена Джигарханяна разразился скандал. Несколько сотрудников пожаловались, будто их выкинули на улицу. Супруга артиста Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что сейчас все вопросы урегулированы.

"Якобы незаконно уволенные актриса и костюмер проиграли все разбирательства. Наверное, это о чем-то говорит. Более того, театр не выступал в роли истца, только ответчика. К счастью, все улеглось. Отныне в коллективе нет места интригам и скандалам, а раньше такое, увы, случалось. Но нам удалось создать окружение из единомышленников. Важно, чтобы хорошо было не только мне и Армену Борисовичу, все сотрудники должны чувствовать себя комфортно", – рассказала Виталина.

Женщина старается не обращать внимания на сплетни, а некоторых людей игнорирует. "Понимаете, стаж в искусстве у меня почти 30 лет. Окончила школу при консерватории. И прошла через все эти "творческие" дела, набила шишек. Теперь понимаю, что проще расстаться с человеком, чем выяснять отношения", – рассказала о расставании с людьми из своего окружения жена Джигарханяна.

А между тем в жизни супругов приятные перемены. Виталина приобрела трехкомнатную квартиру на Рублевском шоссе. Уже в августе они переедут из своей "однушки" в Красногорске. Ремонт взяла на себя Виталина.

Публикация от Виталина Цымбалюк-Романовская (@vitalinaromanovskaya) Май 18 2017 в 8:56 PDT

"У нас будут три комнаты: кабинет, гостиная и спальня. Муж несколько раз заглядывал, ему понравилось. Армен Борисович высказал некоторые пожелания, они совпали с моими. Основной акцент делаем на классику: все просто, строго и элегантно. Обои светлые, мебель только из натуральных материалов. А еще в квартире две большие лоджии: одну облицевали березовой корой, другую – бамбуком", – цитирует жену артиста Starhit.