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Бывшая жена Джигарханяна: В душе все сжимается от ревности

Татьяна Власова и Армен Джигарханян. Фото: dni.ru
Бывшая супруга легендарного артиста Армена Джигарханяна Татьяна Власова дала откровенное интервью. Она призналась, что все еще испытывает чувства к оставившему ее экс-супругу и заявила, будто его новая жена все прибрала к рукам.
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Армен Джигарханян и Татьяна Власова развелись в 2015 году. Почти сразу же после этого артист оформил отношения с молодой (сейчас ей 37 лет) пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тогда же новая избранница стала директором Театра Джигарханяна. В свою очередь, Татьяна Власова по решению суда готовится освободить их с актером квартиру на Арбате.

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"В сентябре этого годы мы бы отметили с Армен-джаном, как я его всегда называла, золотую свадьбу. Я все еще никак не могу вырвать его из сердца... Часто в голове прокручиваю, что бы я сказала Армену, если бы у нас все-таки состоялась с ним встреча. Пока Виталина не разрешает нам увидеться. Помню, он как-то в годы нашего супружества сказал: "Я тебя никогда не оставлю. Это же как отрубить руку". Сейчас я бы его спросила: "Нормально тебе "без руки"?"... Я любила Армена!" – заявила Власова.

Женщина призналась, что регулярно заходит на страничку своей более удачливой соперницы в Instagram, чтобы узнать, как протекает жизнь бывшего мужа. "Чувствую, что в душе все сжимается: оказывается, мне не чужда ревность... Знакомые говорят: зачем ты все это читаешь – травишь себя? Нет, я не мазохистка, просто переживаю, как он, все ли у него нормально? На фото – вроде ничего. Улыбается. А знакомые говорят, ему нездоровится. Мне передают из театра какие-то новости – видели, что Виталина носки ему надевает. Он полностью теперь от нее зависит, состарился. А разве бы я не могла заботиться о нем, как делала это в годы нашего брака?" – задала риторический вопрос бывшая жена артиста.

Власова отметила, что уехала в Америку по настоянию самого Джигарханяна, ведь он купил там дом, за которым следовало присматривать. При этом, по ее словам, Армен регулярно летал в Америку, а она – к нему в Москву. Лишь когда ему врач запретил полеты, актер перестал посещать США. "А я всегда его ждала. И верила, что он со временем переедет в Штаты и останется или будем с ним жить в Москве – лишь бы вместе", – объяснила Татьяна.

Женщина уверена, что нынешняя супруга настраивает Джигарханяна против нее. "Он в силу своих болезней, возраста попал к ней в полную зависимость. Она хотела за него замуж и добилась своего. А потом добилась, чтобы все наше имущество было переписано на нее", – заявила Власова.

По словам Татьяны, у Армена и Виталины три квартиры и хорошие зарплаты в театре. А у нее "мизерная пенсия" и половина в той квартире на Арбате. "Я думала, он благородно отдаст мне свою половину, чтобы я могла дожить свою старость в комфорте. Но они стали судиться за эту квартиру. Да еще и подали в суд, чтобы разделить пополам деньги от продажи дома в Америке. Да, там хорошая сумма, но я же не забирала у них последнее. Мне хотелось дожить, зная, что не надо думать о завтрашнем дне", – пожаловалась женщина. При этом она уверена, что если бы они спокойно поговорили, то решили бы все проблемы мирно.

Власова опровергла информацию о том, будто в Америке жила и ничего не делала. По ее словам, она преподавала русский язык в университете и даже давала уроки актерского мастерства. "Порой думаю: может, он не любил меня, а просто я была ему удобна своей неконфликтностью. Он всегда ставил меня перед фактами", – констатировала Власова.

По словам Татьяны, она не может пообщаться с бывшим мужем не только потому, что этому якобы препятствует его жена Виталина, но и сам он не отвечает на звонки. Однажды она подкараулила его возле служебного входа. Когда же Власова заговорила с ним, он начал на нее кричать. "Я вообще не поняла, за что. Она (жена Виталина. – Прим.ред.) его увела. Поговорить не получилось. После того как я к нему подошла возле служебного хода, в полицию поступило два заявления. Одно от него, второе от нее. Он написал коротко – что я ему угрожаю. Она расписала красочно. Якобы я хотела плеснуть ей в лицо серной кислотой. Бред! Никакого уголовного дела возбуждать, конечно, не стали", – рассказала Власова.

Бывшая жена артиста заключила, что Виталина "добилась своего – получила все". "Квартиры, деньги, карьеру, статус. Говорят, она и в театре постепенно захватила власть. Те, кто не нашел общего языка с Виталиной, уходят из театра возмущенные, что она вмешивается в репетиционный процесс, позволяет себе давать советы артистам, хотя она не актриса и не режиссер", – цитирует Татьяну Власову сайт "Комсомольская правда".

При этом женщина не исключает, что у Джигарханяна и его молодой жены "все искренне и по любви". "Желаю им лучшего. Но если бы Армен хотя бы просто сказал: "Прости", я бы все простила. И мы бы давно уже жили каждый своей жизнью", – заключила экс-супруга артиста.

Автор: Наталья Аряева27 сентября 2017, 10:06
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