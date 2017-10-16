Заплаканная вдова забрала тело Марьянова (видео)

Безутешную вдову Дмитрия Марьянова Ксению Бик сняли журналисты. Невооруженным глазом видно заплаканное лицо женщины.

Ксения Бик никак не может взять себя в руки после скоропостижной смерти супруга, популярного актера Дмитрия Марьянова. Журналисты запечатлели безутешную женщину в тот момент, когда вдова артиста прибыла забирать тело мужа, компетентно передает РЕН ТВ.

На место Ксения приехала вместе с близкими. Репортеры подловили женщину в тот момент, когда она шла по улице. Вдова Марьянова, облаченная во все черное, без грамма макияжа двигалась вместе со спутниками вдоль ряда припаркованных автомобилей и шмыгала покрасневшим от слез носом. "У меня больше нет..." – бросила безутешная Ксения Бик журналистам и мотнула отрицательно головой.

Пока неизвестно, когда и где будут проходить прощание и похороны Дмитрия Марьянова. Напомним, популярный актер скончался 15 октября. По основной версии, актер отдыхал с друзьями на даче. Но внезапно почувствовал себя плохо – у него сильно разболелась нога. Далее сообщалось, что скорая помощь отказалась приехать на вызов. Медики якобы заявили, что слишком много вызовов, и они не смогут прибыть оперативно.

Тогда друзья решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже и он скончался, не доехав до лечебного учреждения. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30. По предварительной версии, причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб.

Впрочем, позже появилась информация о том, будто Дмитрий Марьянов страдал от алкоголизма. Об этом сообщил некий знакомый артиста, который предпочел не называть своего имени. Якобы незадолго до смерти Марьянов много выпивал, и супруга отправила актера в реабилитационную клинику.