Перед смертью Марьянов страдал от алкоголизма

Неожиданные подробности, касающиеся смерти Дмитрия Марьянова, вскрылись в СМИ. Согласно некоторой информации, популярный артист страдал от алкоголизма, и супруга отправила его в реабилитационную клинику.

Сенсационными откровениями с представителями СМИ поделился некий близкий друг Дмитрия Марьянова, при этом имени своего он попросил не указывать. Приятель рассказал, что незадолго до своей смерти актер много выпивал и даже проходил лечение в специализированном центре. "Насколько я знаю, его жена Ксения определила его в частную клинику, где лечатся от алкоголизма. В последнее время он выпивал очень много", – рассказал друг актера.

Как утверждает этот человек, 15 октября Дмитрия Марьянов находился вовсе не на даче с друзьями, а в частной клинике в Подмосковье. Предположительно, именно там актеру стало плохо, однако нужных ему специалистов там не нашлось, и тогда Дмитрия повезли в больницу.

"Я не знаю, кто его вез. Возможно, это и не друзья были. Может, в этой клинике вызывали скорую, а она не приехала или не нашла. Вот и решили его повезти в машине. Я считаю, что его надо было сразу положить в нормальную больницу. Если бы ему там стало плохо, тут же прибежали бы реаниматологи", – цитирует друга Дмитрия Марьянова "360".

Интересно, что о пристрастии Дмитрия к алкоголю в свое время рассказывала первая супруга, актриса Татьяна Скороходова. Якобы ей не нравилось, что Марьянов выпивал с друзьями. Это обстоятельство будто бы часто становилось причиной ссор влюбленных.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. По основной версии, актер отдыхал с друзьями на даче. Но внезапно почувствовал себя плохо – у него сильно разболелась нога. Далее сообщалось, что скорая помощь отказалась приехать на вызов. Медики якобы заявили, что слишком много вызовов, и они не смогут прибыть оперативно.

Тогда друзья решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже и он скончался, не доехав до лечебного учреждения. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30. По предварительной версии, причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб.

