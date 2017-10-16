Выяснились новые подробности, связанные с гибелью актера Дмитрия Марьянова. Делом заинтересовалась полиция, а в ходе служебной проверки оказалось, что медики переложили ответственность за смерть Марьянова на его друзей, заявив, что те сами отменили вызов скорой помощи.

В пресс-службе Минздрава Московской области объявили о том, что друзья Дмитрия Марьянова отменили вызов кареты скорой помощи, решив самим везти популярного актера в больницу. "По результатам служебной проверки установлено, что вызов поступил в 19:03 мск. В 19:07 мск звонившие отменили вызов, сообщив, что привезут Марьянова в больницу самостоятельно", – цитирует официального представителя ТАСС.

Тем не менее, обстоятельствами смерти Дмитрия Марьянова заинтересовалась полиция. Следователи проверят информацию о том, что якобы медики отказались оказать помощь артисту. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области Елена Фокина.

Впрочем, в полиции знают, что друзья Марьянова сами отменили вызов. "По предварительным данным, в 19:03 на станцию скорой медпомощи города Лобня поступил вызов с поста ГИБДД: звонивший сообщал, что известному актеру стало плохо. Однако в 19:07 вызов отменили: звонивший заявил, что больного своим транспортом доставят в лобненскую Центральную районную больницу (ЦРБ), – приводит слова источника в правоохранительных органах "Лента.ру".

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Актер отдыхал с друзьями на даче. Но внезапно почувствовал себя плохо – у него сильно разболелась нога. По некоторой информации, скорая помощь отказалась приехать на вызов. Медики якобы заявили, что слишком много вызовов, и они не смогут прибыть оперативно. Тогда друзья решили самостоятельно доставить актера в больницу. Однако в пути Дмитрию стало хуже и он скончался, не доехав до лечебного учреждения. Врачи больницы подмосковной Лобни зафиксировали смерть артиста в 19.30. По предварительной версии, причиной остановки сердца стал внезапно оторвавшийся тромб.