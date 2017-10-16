Молодую жену откачивают после известия о смерти Марьянова
В личной жизни актера Марьянова было множество романов и увлечений, поэтому его долгое время считали одним из главных ловеласов российского кино. Еще в годы студенчества у него были серьезные отношения с актрисой Татьяной Скороходовой, но через три года молодые люди расстались. Следующей возлюбленной актера стала танцовщица и модель Ольга Аносова. Вскоре в семье появился сын Даниил. За три года совместного проживания Ольга так и не стала официальной женой Дмитрия. В 2007 году он в паре с фигуристкой Ириной Лобачевой катался в шоу "Ледниковый период". Они даже познакомили друг друга со своими детьми. И все же они расстались, решив не продлевать роман.
А в 2013 году, будучи на гастролях в Харькове, Дмитрий познакомился с 23-летним психологом Ксенией Бик.Тогда же у них родилась общая дочь Анфиса. Жена актера скрывала этот факт от прессы и лишь недавно рассказала правду. "Когда у нас появилась дочка, первое время она жила со мной в Харькове. Поскольку наш союз долго оставался для всех тайной, в прессе пошли слухи, что это мой "ребенок от первого брака". Ситуацию мы никогда не комментировали, но Анфиса – дочка Димы, а Дима – ее отец!" – позже призналась Ксения. Их свадьба состоялась осенью 2015 года.
После бракосочетания супруги перестали что-то утаивать. Дочка души не чаяла в своем папе, а он – в ней. "Придумал дочке шуточное прозвище – Сковородка, так Анфиска даже обижается, если папа ее как-то по-другому ласково называет, - рассказывала Ксения в одном из интервью. – Когда остаются одни, Дима сразу ведет дочку в зоопарк, в цирк, покупает сладкую вату и мороженое. Я потом сержусь: "Так, у нас растет гимнастка, попу бережем!"
Марьянов признавался, что Ксения полностью изменила его жизнь. Он бросил пить, отказался от сигарет, молодая супруга готова была разделить с ним путешествия на байках. У пары вообще было много планов.
Но новость о том, что Марьянова больше нет, стала ударом для его семьи. Ксения осталась одна с ребенком. Рядом с ней сейчас близкие друзья. Они рассказали что новость о смерти мужа стала для Бик тяжелейшем ударом. Вдове, как говорят, даже потребовалась медицинская помощь. Ксения просто убита произошедшим...
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