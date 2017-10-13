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Ковальчук поздравляют с рождением ребенка

Юлия Ковальчук. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Появилась информация, что российская певица, ведущая и актриса Юлия Ковальчук впервые стала мамой. Сама знаменитость пока не прокомментировала новость.
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Как сообщил источник, близкий к окружению звезды, Юлия подарила своему супругу – певцу Алексею Чумакову – дочь, передает портал WMJ.ru. Однако официального подтверждения этой информации пока нет, что неудивительно: пара долгое время скрывала грядущее пополнение.

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Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова)

Юлия Олеговна Ковальчук (Чумакова) певица

О том, что Юлия беременна, супруги объявили только в конце сентября, снявшись для обложки журнала "OK!". На фото звезда продемонстрировала округлившийся животик. "Это не просто самое главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймете, почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время)", – писала Ковальчук в своем микроблоге.

Отметим, слух о том, что артистка ждет ребенка, распространился в СМИ и соцсетях весной этого года. Поводом для подозрений общественности стали редкие выходы экс-солистки группы "Блестящие" в свет, выбор нарядов свободного кроя, а также некоторые изменения в ее внешности.

Напомним, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков в мае 2014 года тайно поженились в Испании, где у них есть свои апартаменты. На церемонии присутствовали лишь самые близкие люди. Интересно, что влюбленные за пару недель до свадьбы просили у мэра города разрешения, чтобы музыка играла до трех часов ночи, а не до полуночи, как это принято.

Автор: Людмила Фоканова13 октября 2017, 19:11

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