Участница "Битвы экстрасенсов" убита из-за людской озлобленности

Дар провидения стал причиной разыгравшейся драмы. Помогать людям становится опасно.

В последнее время резко вырос интерес к деятелям оккультных наук. Именно поэтому, например, проект "Битва экстрасенсов" уже 18-й сезон неизменно привлекает миллионы телезрителей.

"На многих каналах часто транслируют запредельные возможности так называемых волшебных людей, пишут о них в газетах, приглашают на радио, – пояснила Dni.Ru знаменитая провидица Вера Шемонаева. – Обратной стороной каждой медали, несомненно, является негатив, которого ничуть не меньше. Не каждый человек, пришедший за помощью к магу, остается довольным, а в своей неудовлетворенности зачастую винит экстрасенса".

"К сожалению, многие, ходящие по колдунам люди, ждут невероятного, рассчитывают на невозможное и ведут себя неадекватно, а если не получили желаемого – выплескивают агрессию на чародея, – продолжила Вера. – Недавно произошел один из ярких, но крайне неприятных инцидентов. Обиженный раскрывшейся правдой мужчина подал в суд на шоу "Битва экстрасенсов" и участников проекта Кажетту Ахметжанову и Зираддина Рзаева".

Напомним, что прорицатели косвенно назвали мужчину убийцей жены, бесследно пропавшей летом 2013 года. "Муж, с которым Кристина жила. У него руки в крови. Он два раза сидел в тюрьме", – заявили ясновидящие. Они также увидели, как Роман ударил человека топором по голове. Но череповчанин утверждает, что ясновидящие его оклеветали.

"Магия в наше время стала мейнстримом. Люди озлоблены, теряют грань между мистикой и реальностью, заблуждаются в своих иллюзиях, – отметила Вера. – Они не хотят и не готовы слышать правду, им куда проще обвинить стороннего человека в своих неудачах. Нападения, к сожалению, бывают не только моральными, но и физическими. Недавно произошла история, которая меня просто убила. Людская озлобленность и жажда мести чуть не погубили моего коллегу".

"На астраханского колдуна Чамрана Сваровского напали неизвестные, – сообщила Шемонаева. – Вот что он мне рассказывал: "Позвонил мужчина, которому я помогал дистанционно, чтобы встретиться и отблагодарить меня. Вместо одного меня встретили четыре человека кавказкой национальности и, угрожая расправой, потребовали отдать все, что у меня есть. Чудом удалось вырваться и убежать. Мне по сей день страшно ходить одному по улице, будь это ночь или день".

"Не каждый знает, чем магам приходится жертвовать за дар. И неизвестно, кого за что на самом деле надо судить", – резюмировала ясновидящая.