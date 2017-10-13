Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника

Участница телепроекта Лилия Четрару думает, стоит ли давать последний шанс ее парню Сергею Захарьяшу. Молодой человек не раз попадался на изменах.

Стало известно, что неверный парень просит прощения за очередной адюльтер. "Каждый день приходят сообщения с текстом: "Я тебя люблю". Он признает и понимает, что поступил очень подло", – делится Лиля. "Раньше я легко сдавалась, и Сережа помнит об этом. Он осознает, что, если я снова прощу – это последний раз, больше попыток не будет. Надеется, что я все-таки его прощу, подарил мне огромный букет цветов. Но я не готова это сделать", – цитирует Четрару журнал "Дом-2". Судя по всему, любовник исчерпал кредит доверия и морально убил свою вторую половинку.

Новость вызвала у поклонников телепроекта однозначную реакцию: прощать парня нельзя. "Он доведет тебя до эпилепсии и с улыбкой бросит, куда смотрит твоя мать", "Дура ты, сколько можно прощать?.. Ты что, правда тупая: думаешь, что он изменится? Тряпка ты тогда", "Ни одна нормальная девушка не простила бы такого, да еще и в третий раз!", "Не прощай его! Он мерзкий. И отношения у вас никакие. Все то же самое будет!!!", "Лиля, не делай глупость. Не вздумай мириться", - советуют пользователи Сети девушке.

Отметим, Лилия Четрару – самая молодая участница реалити-шоу "Дом-2". Ей всего 21 год. На проекте она с 7 января 2017 года. О жизненных перипетиях участницы "Дома-2" можно писать роман. Мать, как говорят, узнав, что дочь сбежала из родного Кишинева строить любовь под прицелами камер в Москву, прокляла ее и назвала позором.

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Окт 12 2017 в 6:17 PDT

Тем более, по слухам, Лиля оставила не только семью, но и многотысячные долги, которые теперь вынуждена отдавать ее родительница. Говорят, девушка заняла у всех родственников и соседей более 220 тысяч рублей и укатила в Москву.