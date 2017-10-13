Звезда "Дома-2" убита подлостью любовника
Стало известно, что неверный парень просит прощения за очередной адюльтер. "Каждый день приходят сообщения с текстом: "Я тебя люблю". Он признает и понимает, что поступил очень подло", – делится Лиля. "Раньше я легко сдавалась, и Сережа помнит об этом. Он осознает, что, если я снова прощу – это последний раз, больше попыток не будет. Надеется, что я все-таки его прощу, подарил мне огромный букет цветов. Но я не готова это сделать", – цитирует Четрару журнал "Дом-2". Судя по всему, любовник исчерпал кредит доверия и морально убил свою вторую половинку.
Новость вызвала у поклонников телепроекта однозначную реакцию: прощать парня нельзя. "Он доведет тебя до эпилепсии и с улыбкой бросит, куда смотрит твоя мать", "Дура ты, сколько можно прощать?.. Ты что, правда тупая: думаешь, что он изменится? Тряпка ты тогда", "Ни одна нормальная девушка не простила бы такого, да еще и в третий раз!", "Не прощай его! Он мерзкий. И отношения у вас никакие. Все то же самое будет!!!", "Лиля, не делай глупость. Не вздумай мириться", - советуют пользователи Сети девушке.
Отметим, Лилия Четрару – самая молодая участница реалити-шоу "Дом-2". Ей всего 21 год. На проекте она с 7 января 2017 года. О жизненных перипетиях участницы "Дома-2" можно писать роман. Мать, как говорят, узнав, что дочь сбежала из родного Кишинева строить любовь под прицелами камер в Москву, прокляла ее и назвала позором.
Тем более, по слухам, Лиля оставила не только семью, но и многотысячные долги, которые теперь вынуждена отдавать ее родительница. Говорят, девушка заняла у всех родственников и соседей более 220 тысяч рублей и укатила в Москву.
Колдун сделал страшное предсказание счастливой Диане
Супруга объяснила свое решение развестись
Американские СМИ разразились "конспирологической" теорией
Актриса извелась из-за обвинений в "холодности"