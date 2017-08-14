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Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника

Лилия Четрару. Фото: instagram.com/lilia__chetraru
О жизненных перипетиях Лилии Четрару впору писать роман. Она обожает богатых мужиков и роскошную жизнь.

Продолжение: Бузова поплатилась за разбитую семью Тарасова
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Лилия Четрару – самая молодая участница реалити-шоу "Дом-2". Ее всего 21 год. В проекте она уже 218 дней – с 7 января 2017 года. Мать, как говорят, узнав, что дочь сбежала из родного Кишинева строить любовь под прицелами камер в Москву, прокляла ее и назвала позором.

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 ДОМ-2

Сюжеты ДОМ-2

Тем более, что Лиля оставила не только семью, но мнотысячные долги, которые теперь вынуждена отдавать ее родительница. Девушка, как говорят, заняла у всех родственников и соседей более 220 тысяч рублей и укатила в Москву. А мать не знает куда день от стыда глаза – вынуждена менять номер телефона и прятаться.

Покорять Москву Лиля начала со знакомства с бывшим участником реалити-шоу Дзозефом Мунголле. Он приютил будущую звезду, дав кров и работу в столице. "Она готовила, стирала, убирала, постоянно твердила, что хочет получать много денег, что мечтатье увеличить грудь", – вспоминает Мунголле. Джозеф говорит, что обеспечивать все возрастающие потребности девушке не мог, поэтому устроил ее работать в стриптиз. Там Лиля от коллег узнала, что можно быстро разбогатеть, даря свою любовь мужчинам за границей. Уехала туда и молотила две недели, получив 800 тысяч. 

Вторая попытка в Москве оказалась более успешной – Лиля познакомилась с бизнесменом Владимиром. Он был сказочно богат, одаривал красавицу украшениями, водил в дорогие рестораны. Девушку при этом не смущало, что у Володи есть законная жена, к которой он спешил после утех с Лилей в съемной квартире. Но веревочка недолго вилась... 

Однажды Чертару застала любовника в компании юной пассии. Приехала в клуб и избила мерзавку на глазах у ошарашенного Владимира, а потом, как рассказала подруга звезды, "наглоталась то ли таблеток, то ли злоупотребила наркотическими шарами и оказалась в психиатрической лечебнице". Владимиру пришлось заплатить большие деньги, чтобы вытащить ее оттуда. Но с тех пор, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2" о Лиличеке он и слышать не хочет. А она подалась в тот самый "Дом-2", где всегда рады подобным одиозным персонажам... 

Автор: Иван Губкин14 августа 2017, 15:45

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