Звезда "Дома-2" угодила в психушку после измены богатого женатого любовника

О жизненных перипетиях Лилии Четрару впору писать роман. Она обожает богатых мужиков и роскошную жизнь.

Лилия Четрару – самая молодая участница реалити-шоу "Дом-2". Ее всего 21 год. В проекте она уже 218 дней – с 7 января 2017 года. Мать, как говорят, узнав, что дочь сбежала из родного Кишинева строить любовь под прицелами камер в Москву, прокляла ее и назвала позором.

Тем более, что Лиля оставила не только семью, но мнотысячные долги, которые теперь вынуждена отдавать ее родительница. Девушка, как говорят, заняла у всех родственников и соседей более 220 тысяч рублей и укатила в Москву. А мать не знает куда день от стыда глаза – вынуждена менять номер телефона и прятаться.

Покорять Москву Лиля начала со знакомства с бывшим участником реалити-шоу Дзозефом Мунголле. Он приютил будущую звезду, дав кров и работу в столице. "Она готовила, стирала, убирала, постоянно твердила, что хочет получать много денег, что мечтатье увеличить грудь", – вспоминает Мунголле. Джозеф говорит, что обеспечивать все возрастающие потребности девушке не мог, поэтому устроил ее работать в стриптиз. Там Лиля от коллег узнала, что можно быстро разбогатеть, даря свою любовь мужчинам за границей. Уехала туда и молотила две недели, получив 800 тысяч.

Публикация от Лилия Четрару Фукс (@lilia__chetraru) Июн 14 2017 в 9:40 PDT

Вторая попытка в Москве оказалась более успешной – Лиля познакомилась с бизнесменом Владимиром. Он был сказочно богат, одаривал красавицу украшениями, водил в дорогие рестораны. Девушку при этом не смущало, что у Володи есть законная жена, к которой он спешил после утех с Лилей в съемной квартире. Но веревочка недолго вилась...

Публикация от Лилия Четрару Фукс (@lilia__chetraru) Авг 8 2017 в 11:45 PDT

Однажды Чертару застала любовника в компании юной пассии. Приехала в клуб и избила мерзавку на глазах у ошарашенного Владимира, а потом, как рассказала подруга звезды, "наглоталась то ли таблеток, то ли злоупотребила наркотическими шарами и оказалась в психиатрической лечебнице". Владимиру пришлось заплатить большие деньги, чтобы вытащить ее оттуда. Но с тех пор, как пишет журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2" о Лиличеке он и слышать не хочет. А она подалась в тот самый "Дом-2", где всегда рады подобным одиозным персонажам...