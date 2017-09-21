Звезда "Дома-2": Молодые девочки хотят все и сразу

Странные отношения Сергея Захарьяша и Лилии Четрару давно беспокоят поклонников. Они не верили, что их любимчики будут вместе – уж слишком много конфликтов и предательств случилось за последнее время.

Новость о сейшельской свадьбе участников "Дома-2" Сергея Захарьяша и Лилии Четрару поразила поклонников. Они даже стали публиковать открытые письма Сергею с призывом образумиться, тем более, что "тропический" брак не имеет законной силы в России.

"Лиля через пять-десять лет будет выглядеть как женщина, которой за 40. Она пользуется тобой! Ты ничего о ней не знаешь. Она врет о своей прошлой жизни. Зачем ты для нее стараешься? Бросай! Молодость проходит, а мозги не купить. Ее только пластика да цацки интересуют. Кому она нужна со своими запросами? Найди себе нормальную девочку. Сексу можно обучиться, а быть достойной женой и матерью – нет. Лиля – это вечная любовница", – написала фанатка.

Захарьяш тут же кинулся оправдывать любимую: "Конечно, вранье – это очень неприятно. Но в глубине души я тешу себя надеждами, что в голове Лили что-то перевернется и она изменится. Она далеко не туповатая, просто во многих ситуациях включает дуру. К тому же ей всего 20 лет".

Рассказал Сергей и об отношении подруги к пластическим операциям. "С пластикой она сейчас подусупокоилась, недавно сказала, что хочет изучать психологию. Так бывает: многие молодые девочки хотят все и сразу, не понимая, что для популярности надо много работать. А вот стать женой и матерью в таком возрасте, думаю, девушки не готовы. Это возраст, когда еще хочется гулять и тусоваться", – цитирует звезду "Дома-2" журнал "Мир реалити-шоу".

Напомним, что 28-летний Сергей Захарьяш ни разу не делал предложение девушке. Поэтому Лиля сделала его сама, а молодой человек просто согласился.