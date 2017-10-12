Виторган дал жесткий отпор обматерившему Собчак миллионеру

Актер и муж телеведущей Ксении Собчак записал видеообращение к бизнесмену Евгению Чичваркину. В нем Виторган обматерил предпринимателя, оскорбившего его жену.

В ролике, который актер выложил на свою страницу в социальной сети Facebook, он, обращаясь к Чичваркину, говорит: "Дорогой Женя Чичваркин. Я в отличии от тебя никогда не играл договорных матчей и ждать мне нечего. Поэтому говорю тебе сразу: пошел ты сам *****. Вот и все. God save the Queen и жениха тебе хорошего. Bye". Видео Виторган сопроводил коротким комментарием: "Эжен, примите, будь ласка!"

Это видеообращение стало ответом на ролик Чичваркина, в котором сбежавший в Англию бизнесмен предупреждает супругу Виторгана, Ксению Собчак, не участвовать в президентской кампании. В противном случае предприниматель грозит "послать тебя и всю твою команду ****".

Видео Евгения Чичваркина, которое тот снял в своем винном магазине в Лондоне, начинается очень мирно и дружелюбно. "Дорогая Ксения Собчак. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю. Я ценю тебя за твои интересы, за твой бизнес, за интересные путешествия, картинки, за твой острый ум и язык". Однако, после этого предприниматель начинает рассказывать о некоем "договорном матче", который и стал причиной его отъезда из страны, а затем и вовсе обрушивается на телеведущую с нецензурной бранью.

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan) Июл 27 2017 в 12:04 PDT

Напомним, Евгений Чичваркин – бывший российский предприниматель. Он был основателем сети салонов сотовой связи "Евросеть", но в 2008 году уехал из страны. Спустя несколько месяцев, Следственный комитет России возбудил против бизнесмена уголовное дело. Его обвиняют в похищении человека и вымогательстве денег. В 2009 году беглого бизнесмена заочно арестовали решением Басманного суда Москвы.