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Виторган дал жесткий отпор обматерившему Собчак миллионеру

Евгений Чичваркин и Максим Виторган. Фото: dni.ru
Актер и муж телеведущей Ксении Собчак записал видеообращение к бизнесмену Евгению Чичваркину. В нем Виторган обматерил предпринимателя, оскорбившего его жену.
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 В ролике, который актер выложил на свою страницу в социальной сети Facebook, он, обращаясь к Чичваркину, говорит: "Дорогой Женя Чичваркин. Я в отличии от тебя никогда не играл договорных матчей и ждать мне нечего. Поэтому говорю тебе сразу: пошел ты сам *****. Вот и все. God save the Queen и жениха тебе хорошего. Bye". Видео Виторган сопроводил коротким комментарием: "Эжен, примите, будь ласка!"

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Это видеообращение стало ответом на ролик Чичваркина, в котором сбежавший в Англию бизнесмен предупреждает супругу Виторгана, Ксению Собчак, не участвовать в президентской кампании. В противном случае предприниматель грозит "послать тебя и всю твою команду ****".

Видео Евгения Чичваркина, которое тот снял в своем винном магазине в Лондоне, начинается очень мирно и дружелюбно. "Дорогая Ксения Собчак. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Я тебя очень уважаю. Я ценю тебя за твои интересы, за твой бизнес, за интересные путешествия, картинки, за твой острый ум и язык". Однако, после этого предприниматель начинает рассказывать о некоем "договорном матче", который и стал причиной его отъезда из страны, а затем и вовсе обрушивается на телеведущую с нецензурной бранью.

Напомним, Евгений Чичваркин – бывший российский предприниматель. Он был основателем сети салонов сотовой связи "Евросеть", но в 2008 году уехал из страны. Спустя несколько месяцев, Следственный комитет России возбудил против бизнесмена уголовное дело. Его обвиняют в похищении человека и вымогательстве денег.  В 2009 году беглого бизнесмена заочно арестовали решением Басманного суда Москвы. 

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 20:59
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