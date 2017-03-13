Чичваркин потолстел и женился на молодой блондинке

Основатель известной торговой сети "Евросеть" Евгений Чичваркин снова женился. Бизнесмен поделился с подписчиками трогательным свадебным селфи со своей возлюбленной.

Об изменении семейного статуса Чичваркин сообщил у себя в Instagram, передает URA.RU. На опубликованном снимке бизнесмен счастливо улыбается в камеру в компании новоиспеченной супруги – эффектной блондинки.

Снимок Чичваркин сопроводил ироничным комментарием: "Между первой и второй перерывчик небольшой". Вероятно, таким образом он пошутил, что после развода быстро обзавелся новой семьей.

Между первой и второй перерывчик небольшой. Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Мар 12 2017 в 4:02 PDT

Пользователи соцсети начали активно комментировать снимок, поздравляя Чичваркина со сменой семейного статуса. Отметим, что судя по подписям к фото, свадьба бизнесмена стала полной неожиданностью для всех.

Стоит подчеркнуть, что, в отличие от красавицы-жены, Чичваркин выглядит нелучшим образом. Похоже, жизнь в Великобритании не пошла ему на пользу – он заметно растолстел и обрюзг.

#клошарделюкс Только внимательные дети найдут здесь лишнюю деталь. Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Янв 25 2017 в 5:12 PST

Эта грязь у нас снегом зовётся Публикация от Евгений Чичваркин (@tot_samy_chichvarkin) Фев 10 2017 в 6:54 PST

О новой супруге Чичваркина известно крайне мало: предприниматель предпочитает не распространяться о личной жизни. Однако, по некоторым данным, уже в августе прошлого года бизнесмен состоял в отношениях с будущей женой. Тогда одна из его знакомых рассказала, что он представил ей возлюбленную по имени Татьяна.

Напомним, бывший владелец сотового ретейлера "Евросеть" стал известен после того, как бежал в Великобританию от российского правосудия, имевшего к нему ряд претензий. Бизнесмен сразу сообщил о политическом преследовании и, несмотря на сомнительность заявления, получил убежище. Когда обвинения были сняты, в Россию Чичваркин не вернулся. В мае прошлого года стало известно, что он развелся с супругой.