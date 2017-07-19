Маша Распутина возмущена происками конкурентки

Певица огорчена произошедшим. Ибо сама заплатила большие деньги

Маша Распутина сегодня редко появляется в эфире и выходит на сцену. Но для гала-концерта "Все звезды "Шансон ТВ" на фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" сделала исключение. А на репетиции певица рассказала о неприятности, которая ее постигла.

Оказалось, некая немецкая певица Хелена Фишер перепела один из главных хитов Маши "Я родилась в Сибири". Причем, весьма своеобразно: на ломаном русском языке. Разрешения на исполнение песни ушлая немка не спросила у сексуальной русской артистки. Узнала же про случившееся Маша случайно – поклонники прислали ссылку на гуляющее в Сети видео. Оказалось, Фишер давно выступает с этой песней. Но кто ей позволил – предстоит выяснить.





"Я родилась в Сибири" – один из главных моих хитов – написали композитор Александр Лукьянов и поэт Леонид Дербенев, - возмущается обиженная Маша. – В свое время я им заплатила за выполненную работу деньги. У меня никто не спрашивал, можно ли перепеть эту композиию. На самом деле я удивлена. Потому что песня "Я родилась в Сибири" автобиографическая. Когда я приехала в Москву, мы долго беседовали Дербеневым. Он меня просил: "Маша, расскажи о себе, о своем детстве, какой ты была!". Я ему рассказывала. Так родилась "Я родилась в Сибири".





Новое звучание шлягера Машу не порадовало. "Лучше Распутиной никто суперхиты не исполнит: это уже давно доказано, да и артистка эта по-русски не очень хорошо поет", – цитирует звезду портал WomansStyle.ru

