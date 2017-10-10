Джоли сообщила о сексуальных домогательствах

Голливудские актрисы рассказали о домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. Страшными воспоминаниями поделились Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу.

Звезда легендарного фильма "Семь" вспоминает, что, когда ей было 22 продюсер предложил ей роль в экранизации книги Джейн Остин "Эмма". Однако приставания начались еще раньше, чем съемки. Кинодеятель пригласил молодую Гвинет в отель для "рабочей встречи", которая пошла не так, как планировала девушка.

Вайнштейн начал хватать ее за руки и требовал, чтобы молодая актриса прошла вместе с ним в спальню для "массажа". "Я была ребенком, я подписала контракт, я оцепенела", – вспоминает Гвинет Пэлтроу. Она нашла в себе силы отказать Харви и рассказала о всем своему бойфренду Бреду Питту. Актер вступил в конфликт с Вайнштейном. Вскоре продюсер предупредил ее, чтобы она никому не рассказывала о произошедшем.

Похожую историю вспоминает и Анджелина Джоли. В интервью The New York Times актриса рассказал, что во время съемок в комедии 1998 года "Превратности любви" Вайнштейн ворвался в ее номер и делал непристойные предложения. "В молодости у меня был плохой опыт с Харви Вайнштейном, и в результате я решила никогда больше не работать с ним и постараться отговорить от этого других. Такое поведение по отношению к женщинам неприемлемо недопустимо ни в одной профессии и ни в одной стране", – отметила Джоли.

Напомним, в США разразился скандал, связанный с деятельностью продюсера Харви Вайнштейна. Газета The New York Times опубликовала масштабное расследование. Как оказалось, на протяжении нескольких десятилетий Харви Вайнштейн делал женщина, карьера которых зависела от его доброй воли, предложения сексуального характера.

За молчание об этих инцидентах пострадавшим выплачивалась своего рода компенсация. Среди жертв Харви Вайнштейна оказались молодые сотрудницы его компании и две голливудские актрисы – Эшли Джадд и Роуз Макгоун. После публикации этого материала другие звезды начали делиться страшными воспоминаниями о домогательствах Вайнштейна. Среди них – Розанна Аркетт, Кэтрин Кендалл и Джуди Годрич.