Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу
Анджелина Джоли пришла на съемку развлекательной передачи "Ночная линия" на канале АВС, чтобы представить свой новый фильм "Сначала они убили моего отца", посвященного геноциду в Камбодже. Голливудская дива, которая в последнее время активно позиционирует себя сценаристом и режиссером, рассчитывала поговорить исключительно о съемочном процессе.
Однако журналистке Джуджу Ченг этой темы, по всей видимости, показалось мало, поэтому она неожиданно задала Джоли интимный вопрос. В частности, представительница СМИ поинтересовалась деталями развода Анджелины с мужем, голливудским актером Брэдом Питтом. Джоли пришла в такую ярость, что немедленно прервала съемку и потребовала изъять этот вопрос из передачи, передает Page Six.
Журналистка быстро исправилась и поинтересовалась здоровьем Джоли и ее многочисленного потомства. "Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. И дети здоровы, и я здорова", – еле сдерживая себя, сквозь зубы выдавила Анджелина.
В кулуарах рассказали, что голливудская актриса была просто вне себя от бешенства. "Энджи даже не предполагала, что ей могут задать вопросы на личные темы", – сообщил сотрудник телекомпании. Поэтому ситуация порядком выбила Джоли из колеи.
Отметим, что до недавнего времени Анджелина довольно спокойно высказывалась о своей жизни после разрыва с Брэдом Питтом. К примеру, она призналась, что боится одиночества. "Мне не нравится быть одной. Это совсем не то, чего я хотела. В этом нет ничего хорошего... В общем, это просто трудно", – сообщила Анджелина Джоли.
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