Джоли пришла в ярость от интимного вопроса на шоу

Неприятный инцидент произошел на днях с Анджелиной Джоли на съемках ток-шоу. Журналистка задала голливудской актрисе вопрос на личную тему, хотя Энджи пришла презентовать свой фильм.

Анджелина Джоли пришла на съемку развлекательной передачи "Ночная линия" на канале АВС, чтобы представить свой новый фильм "Сначала они убили моего отца", посвященного геноциду в Камбодже. Голливудская дива, которая в последнее время активно позиционирует себя сценаристом и режиссером, рассчитывала поговорить исключительно о съемочном процессе.

Однако журналистке Джуджу Ченг этой темы, по всей видимости, показалось мало, поэтому она неожиданно задала Джоли интимный вопрос. В частности, представительница СМИ поинтересовалась деталями развода Анджелины с мужем, голливудским актером Брэдом Питтом. Джоли пришла в такую ярость, что немедленно прервала съемку и потребовала изъять этот вопрос из передачи, передает Page Six.

Журналистка быстро исправилась и поинтересовалась здоровьем Джоли и ее многочисленного потомства. "Со мной все в порядке. Со мной все в порядке. И дети здоровы, и я здорова", – еле сдерживая себя, сквозь зубы выдавила Анджелина.

Публикация от Angelina Jolie (@_angelinajoliehero) Сен 3 2017 в 3:38 PDT

В кулуарах рассказали, что голливудская актриса была просто вне себя от бешенства. "Энджи даже не предполагала, что ей могут задать вопросы на личные темы", – сообщил сотрудник телекомпании. Поэтому ситуация порядком выбила Джоли из колеи.

Отметим, что до недавнего времени Анджелина довольно спокойно высказывалась о своей жизни после разрыва с Брэдом Питтом. К примеру, она призналась, что боится одиночества. "Мне не нравится быть одной. Это совсем не то, чего я хотела. В этом нет ничего хорошего... В общем, это просто трудно", – сообщила Анджелина Джоли.