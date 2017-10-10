Василий Ливанов лишился сына

Героем программы "На самом деле" стал Кирилл Гиляров – человек, утверждающий, что является внебрачным сыном знаменитого актера Василия Ливанова. В студии Дмитрия Шепелева выяснилось, правда это или нет.

Сейчас Кириллу 48 лет, и 35 из них он пытается доказать, что является родственником артиста. О том, что его отец – Ливанов, парень в 12-летнем возрасте узнал от своей матери, которая работала со знаменитым советским "Шерлоком Холмсом" на студии "Союзмультфильм".

Узнав о родстве с актером, Гиляров приехал к нему, чтобы познакомиться. Однако Ливанов якобы отказался признать Кирилла. Актер будто бы прогнал подростка и пригрозил вызвать правоохранителей.

Придя на программу, мужчина был уверен, что не только внешне похож на Ливанова. В его арсенале – якобы тайные письма и любовные записки актера адресованные матери Гилярова. Кирилл уже делал ранее попытку доказать отцовство знаменитости, но Василий Борисович наотрез отказывался проходить ДНК-тест. И вот, наконец-то, Кирилл добился проведения экспертизы.

На нее после долгих уговоров согласилась бывшая невестка Василия Ливанова Екатерина, родившая в свое время "Шерлоку Холмсу" внучку Еву. Женщина в студии призналась, что на самом деле не верит в родство Кирилла со звездной семьей, но все же решила развеять все сомнения.

В свою очередь эксперты подтвердили, что Гиляров не собирается претендовать на наследство Ливановых, устанавливая отцовство. Также специалисты сошлись во мнении, что мать Кирилла действительно говорила ему о его родстве с Василием Борисовичем.

В финале программы выяснилась горькая для героя правда. Вердикт озвучила Екатерина Ливанова: вероятность родства с ее дочерью Евой составила всего 1,13%,следовательно Кирилл Гиляров не является сыном Василия Ливанова. Мужчина воспринял эту новость достойно и сдержанно, сказав, что для него это стало большим испытанием.

Напомним, у Василия Ливанова трое детей: дочь Александра и сыновья Борис и Николай. Если младший наследник работает художником и мультипликатором, то старший пока так и не нашел себя. Борис прославился мрачной историей о том, как в 2009 году был осужден за убийство. Однако спустя несколько лет его выпустили по УДО. Теперь мужчина активно пиарится благодаря роману с актрисой Марией Голубкиной.