Внебрачный сын добивается признания от Ливанова

Согласно сообщениям некоторых СМИ, у легендарного актера Василия Ливанова объявился внебрачный сын. Причем сам артист категорически отказывается делать тест ДНК и даже просто общаться.

Правозащитник Кирилл Гиляров утверждает, что он сын звезды фильмов о Шерлоке Холмсе Василия Ливанова. О том, что его отцом является известный артист, ему рассказала мать. На тот момент Кириллу было 12 лет. Женщина работала с Василием Ливановым на студии "Союзмультфильм". Узнав о родстве с актером, Гиляров приехал к нему, чтобы познакомиться. Однако его ждал холодный прием. Ливанов якобы отказался признать Кирилла. Актер будто бы прогнал подростка и пригрозил вызвать правоохранителей.

Кирилл Гиляров выждал 20 лет и снова решил связаться с актером. На сей раз мужчина выбрал местом встречи Тушинский суд. Гиляров обращался за проведением генетической экспертизы, чтобы проверить родство с Ливановым. Кирилл подчеркнул, что деньги именитого актера ему не нужны. Тем не менее, Василий Ливанов категорически отказался проводить ДНК-тест. Суд встал на сторону знаменитого актера, передает Life.ru. Однако Кирилл Гиляров не падает духом и ищет другие способы выяснить, является ли он сыном артиста или нет.

Напомним, у Василия Ливанова трое детей: дочь Александра и сыновья Борис и Николай. Если младший наследник спокойно себе работает художником и мультипликатором, то старший пока так и не нашел себя. Борис прославился мрачной историей о том, как в 2009 году был осужден за убийство. Однако спустя несколько лет его выпустили по УДО. Теперь мужчина активно пиарится благодаря роману с актрисой Марией Голубкиной.