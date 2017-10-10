Грудь исковеркала жизнь Грановской

Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Грановская откровенно рассказала в своем Instagram, как роскошные формы помешали ей в жизни.

Обладательница великолепной фигуры не смогла исполнить мечту, которой жила с самого детства. Оказывается, Надежда всегда хотела стать балериной. Но из-за наследственности будущая звезда Мейхер-Грановская вынуждена была расстаться с детскими чаяниями и искать источник нового вдохновения, которым и стала эстрада.

"При хороших пластических данных мои внешние формы в некоторых местах подкачали, – отмечает певица. – В 11 лет я начала танцевать в коллективе народного танца, а когда поступила в педагогическое училище города Хмельницкого, продолжила профессионально заниматься танцами и даже год занималась балетом... Ощущения непередаваемые! Я готова была жить в танцевальном зале и бесконечно оттачивать мастерство. Меня поймут, наверное, только те, кто имел или имеет отношение к балету или к профессиональным танцам... Прошло 19 лет. Я снова занимаюсь хореографией и пытаюсь танцевать на пуантах (тяжело, но мной движет прежняя любовь к балету, моя несбывшаяся мечта)".

По словам Грановской, пуанты очень полезны для физического тонуса человека. "Жизнь полна неожиданных встреч, решений и поступков. И когда вы принимаете то или иное решение для дальнейших действий и находитесь в резонансе с самим собой, в мгновенном приливе радости и гармонии идите за этими ощущениями. Следуйте! Действуйте! Не бойтесь! Даже если против вас ополчился весь мир. Страх порождает внутреннюю деградацию. Он лишает возможности не только развиваться, но и быть счастливым человеком", – отметила певица.

Публикация от НАДЕЖДА МЕЙХЕР-ГРАНОВСКАЯ (@nadyameiher) Июл 15 2017 в 9:01 PDT

Недавно в спектакле "История любви" Надежда Грановская предстала в новом амплуа – режиссера и сценариста. Не обошлось и без страстного танго в ее исполнении. Зрители отметили, что певица имеет бесспорный талант танцовщицы.